El Museo de Pontevedra estrenará el documental "Castelao, a revolución gráfica en Galicia"

El documental "Castelao, a revolución gráfica en Galicia. O linoleogravado" se estrenará este jueves, día 22 de enero -19:00 horas- en el Museo de Pontevedra. La pieza audiovisual trata sobre el papel del escritor de Rianxo como introductor de la técnica del grabado al linóleo.

La producción, dirigida por Xan Leira, refleja cómo Castelao descubre en una de sus estancias por Europa las potencialidades del linóleo para elaborar ilustraciones. También cómo traslada estos conocimientos a sus alumnos del Instituto y a otros intelectuales, tal y como recoge Europa Press.

Para reconstruir cronológicamente este fenómeno han participado los especialistas Daniel Buján Núñez -bibliotecario y grabador-, Ángeles Tilve Jar -directora del Museo de Pontevedra-, Carlos L. Bernárdez -ensayista y crítico de arte-, Xoán Pastor Rodríguez -director del Museo do Gravado de Artes, Ribeira-, Miguel Anxo Seixas Seoane -presidente de la Fundación Castelao- y Ricardo Gurriarán -historiador-.