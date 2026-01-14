Galicia es protagonista en los Premios Feroz 2026: películas y series nominadas en las que tiene presencia

Pontevedra se prepara para la gala de los Premios Feroz 2026, un evento que reunirá a profesionales del audiovisual gallego y nacional. Si quieres asistir a la gala, que tendrá lugar el sábado 24 de enero en el Pazo da Cultura, todavía tienes la oportunidad de participar en un sorteo de 10 entradas, que se celebrará ante notario este jueves 15 en el Teatro Principal.

Este año, Galicia tendrá un protagonismo especial en los Premios Feroz, ya sea a través de profesionales gallegos nominados o de producciones con un fuerte vínculo con la comunidad. Desde películas hasta series y cortometrajes, el talento gallego se hace notar, mostrando la riqueza y diversidad de la industria audiovisual de Galicia.

La imparable Sirât

Sirât, de Oliver Laxe, se ha convertido en una de las grandes protagonistas de los Premios Feroz 2026, consolidando el fuerte acento gallego en la gala. La película opta a varios de los premios principales, incluyendo mejor película dramática y mejor director, lo que refleja el reconocimiento a su calidad.

Además, cuenta con nominaciones en categorías clave como mejor actor protagonista, guión, música original, tráiler y cartel, situándose como una de las cintas con más opciones de la noche.

Compite a mejor película dramática y mejor director con Romería, de la catalana Carla Simón, ambientada y rodada en Vigo y alrededores. Además, es la segunda con más nominaciones (7), empatada con 'Maspalomas' y por detrás de 'Los Domingos', con nueve.

El impacto de Sirât va más allá de los Premios Feroz: la película ha pasado el primer corte de los Oscar en las categorías de Mejor Película Internacional, Mejor Sonido, Mejor Música Original, Mejor Casting y Mejor Fotografía, aunque recientemente se ha quedado sin premios en los Globos de Oro 2026. También cuenta con 11 nominaciones a los premios Goya.

En la categoría de comedia, el talento gallego vuelve a hacerse notar con Rondallas, una película encabezada por Javier Gutiérrez y los gallegos Tamar Novas y María Vázquez. La cinta narra cómo un pueblo marinero afronta la pérdida tras el naufragio de un pesquero recuperando una rondalla, símbolo de la música tradicional.

Por su parte, el gallego Mario Casas compite por el premio a mejor actor protagonista gracias a su papel en Muy Lejos.

La presencia gallega se extiende también a la no ficción con Filmei paxaros voando, de Zeltia Outeiriño, una obra íntima en la que la directora gallega regresa a Galicia para filmar a su familia mientras reflexiona sobre la memoria, el desarraigo y la enfermedad de su madre.

El talento gallego en televisión

En televisión, el vigués Fran Araújo parte como uno de los nombres con más opciones. Está detrás de la producción de tres de las cinco series candidatas a mejor drama: Anatomía de un instante, La Canción (junto a Pepe Coira, entre otros) y Yakarta, y también aspira al premio al mejor guión por Anatomía de un instante.

Además, participa en la producción de Poquita fe, nominada en comedia, que competirá con Animal, serie rodada en Galicia y protagonizada por Luis Zahera, candidato a Mejor Actor.