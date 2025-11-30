Confirmado: disponible en Atresplayer la serie rodada en Galicia basada en el Premio Planeta 2023

Una vez más, Galicia se convierte en el escenario de una producción audiovisual. En esta ocasión, se trata de una de las series más esperadas de Atresplayer, la adaptación del bestseller ganador del Premio Planeta 2023 que ha dado mucho de qué hablar: Las hijas de la Criada, escrita por Sonsoles Ónega.

Desde este domingo, está disponible esta serie en la plataforma de streaming de Atresmedia. Todos aquellos que tengan suscripción a Atresplayer podrán disfrutar de esta producción, rodada en las Rías Baixas, que desentraña la vida de dos familias enfrentadas por secretos y pasiones en el contexto de un cambio social y económico en el siglo XX.

Las hijas de la criada en Atresplayer

Hoy se estrena en Atresplayer la serie 'Hijas de la criada', basada en la novela ganadora del Premio Planeta 2023 de Sonsoles Ónega. El éxito de ventas fue tal, que el libro se tradujo hasta en 8 países: Italia, Francia, Portugal, Rumanía, Bulgaria, Hungría, Mongolia y Rusia.

Producida por Buendía Estudios y Atresmedia, la ficción cuenta con 8 episodios de 50 minutos, rodados en Galicia, Madrid y Canarias. El reparto principal incluye a Verónica Sánchez, Carlota Baró, Judith Fernández y Martina Cariddi, acompañadas de Alain Hernández y un amplio elenco que dan vida a esta historia de secretos y pasiones familiares.

La sinopsis de la serie

Algunas imágenes del tráiler de 'Las hijas de la criada' Atresmedia

En Galicia, a comienzos del siglo XX, nacen dos niñas en el pazo Espíritu Santo: Clara, hija de la criada Renata, y Catalina, hija de los Valdés, don Gustavo y doña Inés. Un secreto y una venganza inesperada trastocarán sus vidas y marcarán el destino de toda la familia.

A lo largo de los años, la serie sigue los conflictos, traiciones y amores prohibidos que sacuden a los Valdés, mientras doña Inés lucha por proteger a su verdadera hija y abrirse paso en un mundo que niega a las mujeres el derecho a decidir sobre su destino.

Zonas de las Rías Baixas donde se rodó

Casco antiguo de Combarro

Ambientada en 1900, Las hijas de la criada se rodó en distintos rincones emblemáticos de las Rías Baixas. Algunas escenas se han rodado en la parroquia de Combarro, donde se recrearon escenas de marisqueo tradicional en su pintoresca playa.

Hablando de playas, también podremos disfrutar en pantalla de diferentes playas de la zona de Muros (A Coruña), como la de Area Maior. De esta forma, los gallegos podremos ver diferentes lugares que nos resultarán familiares.

El Casco Vello de Pontevedra también es otro punto que sirvió como escenario de procesiones y otros momentos clave. Gracias a estas localizaciones, los espectadores disfrutarán de la belleza gallega, además de descubrir rincones nuevos muy emblemáticos de la región.