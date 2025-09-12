El Galician Freaky Film Festival estrecha lazos con festivales de toda la península ibérica y Europa

Con el objetivo de expandir fronteras, tejer alianzas y estrechar lazos con otros festivales de género, el Galician Freaky Film Festival, que se celebra del 19 al 27 de septiembre, contará en su novena edición con tres actividades especiales.

En primer lugar, el II Encuentro Irmandades do Norte, que se celebrará el viernes, 26 de septiembre, con una doble cita: a las 11:00 horas, en la sala Apo’strophe.arte de la Plaza Elíptica, el II Encuentro Irmandades do Norte, en colaboración con la Vigo Film Office, que consistirá en una mesa redonda con representantes de festivales de Euskadi, Navarra, Cataluña y Galicia.

La segunda parte será una sesión especial de cortometrajes, a las 17:00 horas en los Cines Tamberlick, en la que cada festival invitado presentará una pieza significativa de su territorio.

Un día antes, el jueves 25 de septiembre a las 20:00 horas, el público de Vigo podrá disfrutar de una selección de cortometrajes programados por el festival italiano TOHorror Fantastic Film Fest de Turín, que incluye películas de Francia, Estados Unidos, Irlanda y España.

En tercer lugar, dentro del programa Pequefreak, el Lobo Mau de MotelX de Lisboa, presentará la sesión Sustos Curtos, dirigida a mayores de siete años, con una selección de cortometrajes de animación portuguesa. La cita será el domingo 21 de septiembre a las 12:30 horas.