Cuenta atrás para el FicBueu (Pontevedra): más de 30 países estarán representados en el festival

El director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, en la inauguración de la 18ª Edición del FICBUEU Luis Polo

El Festival Internacional de Cinema de Bueu ha presentado este martes su 18ª edición. Del 5 al 20 de septiembre, el certamen del municipio pontevedrés desarrollará una amplia programación con cortometrajes llegados de una treintena de países.

El director de la Agencia Gallega de las Industrias Culturales (Agadic), Jacobo Sutil, ha acompañado este martes a los codirectores del evento, María Ruiz-Falcó y Manuel Pena, y otros representantes políticos en la presentación del festival.

La organización ha explicado que ha organizado un programa que combina cine, música y encuentros profesionales. Además, llevará a la villa de O Morrazo a más de cuarenta invitados estatales e internacionales.

El festival abre con uno de los platos fuertes de la programación. El viernes 5 de septiembre se proyectará la nueva película de la directora Carla Simón, Romería, coincidiendo con su estreno en las salas comerciales.

Además, será una de las pocas proyecciones en España que estará acompañada de parte del equipo para un encuentro con el público y para el que las entradas ya están agotadas. El pase estará precedido de un concierto gratuito del trío Furanchology.

Con respecto a las entradas, la organización ha recordado que ya están a la venta los abonos para la Sección Oficial, así como las entradas individuales para esta y para la Sección Descubertas, la Sección GZ_00, la Sección Retrospectiva y la Sección Curtas en Familia. Se pueden adquirir a través de la web del festival y en el despacho del Centro Social do Mar.

Colaboración de las instituciones

El director de Agadic, Jacobo Sutil, ha destacado el crecimiento del certamen en los últimos años, así como el apoyo de la Xunta de Galicia. El gobierno autonómico aporta 42.000 euros para el festival y más de 12.000 euros para la III Residencia FICBUEU que se celebrará en octubre en la Isla de San Simón.

El diputado de cultura de la Deputación de Pontevedra, Jorge Cubela, ha puesto en valor que se puede trabajar "desde lo local para lo internacional". Ha recalcado que "un concello pequeño como Bueu puede concentrar el mejor audiovisual a nivel mundial".

Por su parte, la concelleira de cultura de Bueu, Carmen García, ha afirmado que estos 18 años del festival dan buena muestra de su consolidación y madurez. Además, ha afirmado que "para los vecinos y vecinas de Bueu es toda una experiencia completa porque se vive desde distintos sectores de la villa que se implican en el evento".

43 estrenos en Galicia y exclusión de películas financiadas por Israel

El codirector del festival, Manuel Pena, ha destacado que 43 de las 80 películas que se proyectarán en Bueu serán estreno en Galicia. Asimismo, un 10% será la primera vez que se podrán observar en España.

También ha querido destacar que el FicBueu recibirá desde este viernes a más de 40 invitados estatales e internacionales. Así, el festival recibirá a más de una treintena de nacionalidades representadas en las producciones.

Además, el festival ha mantenido su posición crítica ante el genocidio de Gaza, excluyendo de nuevo los cortometrajes financiados por el gobierno de Israel.