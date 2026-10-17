El Museo de Pontevedra incorpora una de las pocas obras de los inicios de Castelao como pintor

El Museo de Pontevedra continúa consolidándose como referencia para acercarse a la obra del más ilustre intelectual galleguista del siglo XX, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. La Deputación acaba de sumar a la colección una de las pocas obras de los inicios del artista gallego como pintor.

Se trata de 'Home fumando (Retrato de Llamazares)', un óleo sobre tabla datado de 1908, por lo que los visitantes se encontrarán en el Museo con una de las escasas obras de los primeros años de Castelao como pintor. El cuadro ya está incorporado a la exposición permanente.

La obra se sitúa abriendo las salas en las que el Museo de Pontevedra repasa la trayectoria artística del intelectual galleguista. Allí, hasta hace un par de semanas, también se ubicaba una de las mayores obras del artista: 'A derradeira leición do mestre'.

'Retrato de Llamazares' es una tabla de 20,5 por 40,5 centímetros, firmada como A. Rodz. Castelao. La obra muestra, sobre un fondo neutro, el retrato caricaturesco de un personaje con gorra en el momento de prender un cigarro con un mechero.

El tono humorístico y la pincelada suelta recuerda a dos cuadros de ese 1908, titulados 'No faetón de Rianzo a Santiago'. Ambos forman parte de la colección Afundación.

'Home fumando (Retrato de Llamazares)', de Castelao Deputación de Pontevedra

El cuadro fue depositado en el Museo por Carmen Trillo Filgueira. En la memoria familiar, el retratado es identificado como Llamazares, un personaje popular de Compostela durante los años universitarios de Castelao, en los que frecuentaba las tabernas y compartía fiestas y bromas con los estudiantes.