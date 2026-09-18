Vigo convierte una silla en un lienzo: jóvenes creadores compiten por reinventar un mismo diseño
Espacio MUTA acogerá el miércoles 23 de septiembre la exposición de los finalistas de la primera edición de Raúl Lamarca Chair Parade, que repartirá 2.500 euros en premios
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Una misma estructura de madera de fresno y múltiples maneras de transformarla. Espacio MUTA, en Vigo, acogerá el próximo miércoles 23 de septiembre la exposición de las propuestas finalistas de la primera edición de Raúl Lamarca Chair Parade, un concurso dirigido a jóvenes talentos que plantea el reto de intervenir, reinterpretar y personalizar una silla partiendo de una base común.
La iniciativa, impulsada por Raúl Lamarca, propone a los participantes trabajar sobre un mismo esqueleto de madera para convertirlo en una pieza propia mediante diferentes materiales, técnicas y lenguajes creativos.
Tras el proceso de diseño y producción, las obras seleccionadas se reunirán por primera vez en el espacio situado en el número 9 de la calle Joaquín Loriga.
El concurso busca poner el foco tanto en el resultado final como en el proceso creativo y artesanal que hay detrás de cada propuesta, desde la elección de los materiales y las técnicas hasta las pruebas realizadas para transformar una estructura idéntica en objetos con identidades completamente diferentes.
Las piezas serán valoradas por un jurado formado por profesionales procedentes de distintos ámbitos de la creación y el diseño. En total, Chair Parade repartirá 2.500 euros en premios: 1.500 euros para la propuesta ganadora, 750 euros para el segundo puesto y 250 euros para el tercero.
La exposición abrirá sus puertas al público a las 18:30 horas, con entrada libre, mientras que la entrega de premios tendrá lugar a las 20:30 horas.
Con esta primera edición, Chair Parade pretende reunir en Vigo a nuevas generaciones de creadores en torno a la creatividad, la artesanía y el diseño, utilizando un objeto tan cotidiano como una silla como punto de partida para experimentar con nuevas formas y posibilidades.
Los diseños
EL PESO DE LAS HOJAS - Verónica Vicente Álvarez
DOS LARGOS - Ángela Latova González
BORREGO - Carlos de la Fuente
SPIDER - Elena Álvarez Francisco
SILLA INVADIDA - María Isabel Cerqueira Groba
SENTAR EL ALMA - Antía Sánchez
REVERSE - Luis Alciturri Belausteguigoitia