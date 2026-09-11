Muere a los 81 años Antón Pulido, pintor ourensano afincado en Vigo

La pintura gallega se queda sin uno de sus referentes. El pintor, grabador y gestor cultural Antón Pulido ha fallecido en las últimas horas en un hospital de Vigo, ciudad en la que estaba afincado, a los 81 años de edad.

Nacido en Bóveda de Amoeiro (Ourense) en 1944, Pulido se trasladó en su juventud a Barcelona para estudiar Bellas Artes, en las especialidades de pintura y grabado. A lo largo de su trayectoria desempeñó funciones docentes y de gestor cultural, además de destacar como pintor y como ilustrador editorial en Ir Indo.

Como recuerda Europa Press, en la década de los 80 se instaló en la ciudad olívica e impartió docencia en la educación secundaria. Fue director xeral de Cultura de la Xunta y en 1993 se convirtió en el primer director del Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC).

Entre los reconocimientos que recibió a lo largo de su vida está el nombramiento como Vigués Distinguido en 2006, el Premio de la Crítica de Galicia en artes plásticas y visuales (2014), o el Premio Trasalba de la Fundación Otero Pedrayo en 2015. Además, en 2008 fue nombrado Hijo Predilecto de Amoeiro.

"Esta ciudad te quiere y te recuerda"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha trasladado su pésame y condolencias por el fallecimiento del artista. "Gran amigo, personal excepcional, maestro de pintura y del grabado", ha afirmado, así como ha puesto en valor la trayectoria docente de Pulido.

"Nos deja tristeza y un gran legado. Queremos acompañar a su familia en este momento de tanto dolor, porque esta ciudad quería y sigue queriendo a Antón Pulido. Y va a permanecer en nuestra memoria. Maestro, pintor extraordinario, esta ciudad te quiere y te recuerda", ha concluido el regidor olívico.