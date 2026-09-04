Convocan en Vigo una quedada de gente leyendo al aire libre: Será en Castrelos

Dicen que en la cotidianidad y en las pequeñas cosas del día a día está la verdadera felicidad, por lo que son aspectos que siempre se deben cuidar.

Huir del ruido siempre presente en una ciudad y también del que nos arrastra cada día en redes sociales es posible en un pulmón verde, como Castrelos, y con un libro en la mano, que siempre ayuda a reconectar con uno mismo.

Lo anterior es lo que debieron pensar los impulsores de la iniciativa "Lectura compartida", una propuesta para llenar Castrelos de lectores, en silencio, devorando sus propios libros. Una imagen que, debido al ritmo de vida actual y al protagonismo que han cobrado los dispositivos móviles y electrónicos, es casi impensable en pleno siglo XXI.

La propuesta ha sido ideada por el espacio "The Reading Room", un club de lectura que organiza encuentros mensuales para compartir libros y opiniones sobre los mismos. Todo esto, mezclado con experiencias gastronómicas, cafés o catas en la ciudad olívica.

La cita será este sábado, día 5 de septiembre, en el Parque de Castrelos. Se podrá acudir a partir de las 10:00 horas de la mañana. Tan solo es necesario llevar un libro y ganas de leer y de conocer gente nueva.