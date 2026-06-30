La Sala Ártika de Vigo presenta su programación para la próxima temporada: 42 funciones y 25 espectáculos

Sala Ártika ha presentado este martes en Vigo su nueva temporada de programación, que se desarrollará de septiembre a diciembre con un total de 42 funciones, 25 espectáculos y la participación de 28 compañías.

La propuesta combina teatro, danza, circo, títeres, improvisación, música, formación y actividades paralelas, con una programación dirigida tanto al público adulto como al familiar. La temporada se articulará en torno al VII Festival Comediártiko, la Programación Off, el XII Festival Pequeártiko de Nadal, el ciclo musical Kamarártika, la programación regular y el Festival Agarima.

El arranque llegará en septiembre con el Festival Agarima y continuará los días 3 y 4 de octubre con el estreno de Esto no es un acto político, producción de la compañía residente Ártika dirigida por Tito Asorey, dentro del VII Festival Comediártiko.

La obra parte del ensayo Instrucciones para convertirse en fascista, de la autora italiana Michela Murgia, para reflexionar sobre el auge de los discursos totalitarios y su amenaza para valores como la igualdad o la justicia social.

Este ciclo incluirá también propuestas como La rata Marieta, de L’Horta Teatre; Todo terminará para Navidad, de la compañía argentina El Rayo Misterioso; Oh Mammi Blue, de Cinema Sticado; o Siéntese, de Maintomano.

La programación continuará en octubre con actividades formativas, coloquios y propuestas como "O chow do flow", del Colectivo do Flow, dentro de la Programación Off.

En noviembre, la sala recibirá espectáculos como 1972, de ButacaZero; Berenguela en la jaula, de Galeatro y Xarope Tulú, en coproducción con el Centro Dramático Galego; Escupir al cielo, de Azar Teatro; y El arte de la guerra, de Producións Excéntricas, además de nuevas citas de Kamarártika y cursos intensivos sobre financiación de proyectos escénicos.

Ya en diciembre, la programación regular incorporará 4200 km, de Teatro Inestable, y Mujeres que viven solas, de Berrobambán.

El cierre del cuatrimestre estará marcado por el XII Festival Pequeártiko de Nadal, que concentrará buena parte de la programación familiar entre el 21 y el 31 de diciembre. Su cartel reunirá propuestas de danza, títeres, teatro familiar, teatro de sombras, cuentacuentos y música con compañías y artistas como El Curro DT y Paspie Danza, Zigzag Danza, La Machina Teatro, Ártika Cía., Tanxarina, Títeres sin Cabeza, Pedras de Cartón, Luz Micro y Punto, Disiden.cia y Bea Campos.

El festival incluirá además actividades paralelas, como una mesa sobre la situación del teatro familiar en Galicia y un taller de construcción de títeres.

La presentación contó con la participación del director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, junto a los responsables de la sala, Marcos Alonso y Anxo Fernández, y representantes de instituciones colaboradoras.

Sutil destacó el papel de las salas privadas como espacios clave para garantizar una programación estable y recordó que Sala Ártika recibirá 150.000 euros dentro de la nueva convocatoria bienal de la Xunta para recintos escénicos, dotada con 430.000 euros para el periodo 2026-2027.

Además, la compañía residente Ártika Cía. contará con otros 100.000 euros en ayudas a la creación escénica para desarrollar su plan plurianual 2026-2028.