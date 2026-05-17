Vigo homenajea a Begoña Caamaño por el Día das Letras Galegas: "Hai mulleres que non pasan, quedan"

El nombre de Begoña Caamaño ha resonado este domingo, 17 de mayo, en toda Galicia, y también en Vigo, su ciudad natal, que le ha dedicado un homenaje en la Puerta del Sol.

La autora a la que se le dedica este año el Día das Letras Galegas ha sido la protagonista del acto celebrado a las 12:00 horas en el kilómetro cero vigués, y en el que Anxo Pintos, director de la ETRAD, ha sido el encargado de leer el bando oficial.

De Begoña Caamaño ha destacado su defensa de la lengua gallega a través de su profesión de periodista y también de su activismo feminista. "Hai mulleres que non pasan, quedan", ha expresado Pintos, que ha añadido que la autora "nos lembrou que nomear é un acto de poder, que escribir é un acto de liberdade, que preguntar é, xa de por si, un acto de resistencia, porque só quen nomea é dono de si"

Por su parte, Abel Caballero ha destacado la figura de Caamaño y ha celebrado el texto del bando como "el mejor que se escribió nunca este día en esta ciudad"; también ha recordado que la autora viguesa cuenta desde esta semana con una plaza situada en el Calvario.

Además, músicos de la ETRAD han interpretado dos cantigas con instrumentos clásicos gallegos.