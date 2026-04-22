Pontevedra prepara una nueva edición de su salón del videojuego y la cultura friki

El Lérez Up, el salón del videojuego y la cultura friki, desembarcará un año más en Pontevedra con un completo programa de actividades pensado para todos los públicos. Será una realidad, los días 12 y 13 de septiembre, en el Recinto Ferial y gracias a la colaboración entre Gaming Troop y el Concello de Pontevedra.

El evento, que cumple un lustro y cuyo cartel ha sido elaborado por la artista gallega Tomotoad, girará en torno a los siguientes ejes: Videojuegos, cosplay, cultura japonesa y propuestas alternativas.

Entre las primeras actividades ya confirmadas destaca el torneo nacional de Super Smash Bros Ultimate para el que ya se ha abierto el plazo de inscripción. En las anteriores ediciones se sumaron participantes de distintos puntos de España y Portugal.

En próximas fechas también se abrirán las inscripciones para el concurso de K-Pop y cosplay. En el segundo caso habrá un jurado conformado por el cosplayer zamorano Manueki y la cosplayer checa Rea.

Zona de estands

Entre los espacios principales del evento, repetirá la zona de estands, en donde habrá puestos comerciales y de artistas especializados. Estará dirigida a ilustradores, artesanos y creadores y en las próximas semanas se abrirá el plazo para solicitar un hueco.

La programación incluirá también zona indie, dedicada a estudios y desarrolladores de videojuegos independientes. El espacio permitirá presentar proyectos al público, recoger feedback, y crear conexiones dentro del sector.

Antes de que todo lo anterior ocurra, el próximo 9 de mayo se organizará una jornada de puertas abiertas en la Casa de la Luz: "Á beira da Lérez Up" ofrecerá una propuesta similar pero en formato más reducido.