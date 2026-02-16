Adentrarse en el mundo de la lamprea de Arbo (Pontevedra) será posible con visitas guiadas

Con un nuevo año, 2026, arranca también la temporada de fiestas gastronómicas y odas a los platos más exquisitos de la provincia de Pontevedra. Los próximos días 24, 25 y 26 de abril se celebrará la LXVI edición de la Festa da Lamprea y, para calentar motores, el Concello organizará un programa especial de visitas guiadas gratuitas al Centro de Interpretación del Vino y la Lamprea "Arabo".

Las visitas, con una duración aproximada de 45 minutos, se desarrollarán de viernes a domingo y estarán pensadas para todo tipo de público. Además, existirá la posibilidad de realizarlas en distintos idiomas. Para poder participar será necesario reservar plaza a través del correo electrónico museoarabo@concellodearbo.gal.

El Museo Arabo alberga una completa exposición dedicada a la Festa da Lamprea a lo largo de sus 65 años de historia, ofreciendo al visitante la oportunidad de conocer la evolución de esta celebración, su importancia cultural y su proyección turística. Todo lo anterior ha convertido a Arbo en un referente gastronómico a nivel internacional.

El recorrido museístico se completará con un espacio dedicado a las bodegas de Arbo amparadas por la Denominación de Origen Rías Baixas, así como a la historia, tradiciones, oficios y patrimonio que definen la identidad del municipio.

El alcalde de Arbo, Horacio Gil, destacó la relevancia de esta cita y animó tanto a vecinos como a visitantes a acercarse a la villa durante estos días: "La lamprea es nuestra identidad. Desde hace décadas, Arbo es sinónimo de lamprea, y lo es por nuestra historia y por nuestra gente. Es un animal prehistórico que surca el río Miño y que fue capturado desde siempre por los habitantes de Arbo; ya en tiempos de los romanos se pescaba en nuestros "pescos" y se llevaba hasta Roma para el disfrute de los césares".

El Centro de Interpretación do Viño e da Lamprea "Arabo" es un espacio clave para comprender la profunda vinculación histórica de los arbenses con el vino y la lamprea. La fortuna de los emigrantes gallegos hizo posible la construcción de la antigua escuela de Arbo en la década de los años veinte del pasado siglo, edificio que hoy acoge este centro cultural.