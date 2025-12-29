El Museo de Pontevedra recibe el visto bueno al proyecto de reforma de los edificios centrales

La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural ha dado luz verde a la obra de reforma de los edificios Castro Monteagudo y García Flórez, del Museo de Pontevedra, y que contará con un presupuesto aproximado de 12 millones de euros.

Así lo ha confirmado este lunes el vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, aunque lo había desvelado el pasado viernes, durante el Pleno de la Diputación, el portavoz del grupo del BNG, César Mosquera.

Domínguez ha destacado que se trata de "una noticia muy importante" porque se trata del "aval más complicado de conseguir" y que "desbloquea un proyecto largamente esperado" como es la consolidación, restauración y mejora funcional de los edificios históricos del Museo, situados en la Plaza de la Leña.

La intervención ayudará a cuidar, reforzar y adaptar las instalaciones "a las necesidades de un museo del siglo XXI" y supondrá una mejora de "la accesibilidad, la seguridad, la conservación de los inmuebles y su funcionamiento interno, garantizando que el Museo pueda desarrollar plenamente su labor cultural y expositiva".

La autorización de Patrimonio llega acompañada de condicionantes técnicos, como el control arqueológico durante la obra y la documentación de los elementos de mayor interés.

"Lejos de ser un obstáculo son una garantía de que el trabajo se hará con el máximo cuidado y con todas las cautelas necesarias", ha asegurado Domínguez. Ahora, el equipo redactor "está incorporando las observaciones técnicas de Patrimonio" que, una vez completado, "será supervisado por el servicio de Arquitectura de la Diputación".

Este trámite será de entre 6 y 8 semanas para, después, solicitar la licencia municipal al Concello de Pontevedra. "Podríamos estar hablando de que el proyecto esté plenamente operativo a finales de 2028 o comienzos de 2029", ha concluido Domínguez.