Un periodista catalán escribe la historia de sus abuelos vigueses, asesinados en la Guerra Civil

"La protestante. Ojos azules, corazón rojo" es el último libro publicado por el Instituto de Estudios Vigueses. Relata la vida de un matrimonio torturado y asesinado en Vigo en 1937 acusado de comunismo y protestantismo, además de acoger huidos del bando franquista durante la Guerra Civil.

El autor es el periodista Paco Niebla, nieto de los represaliados: José Niebla García y Ángela Iglesias Rebollar. Niebla investigó los hechos entre 2002 y 2024, y concluyó que la Historia "siempre la escriben los vencedores de las guerras, nunca las mujeres, mucho menos las del bando perdedor". Lo anterior le llevó a centrar su libro en la mujer, a la que también violaron antes de matarla, con apenas 26 años.

Ella tiene desde 2009 una calle con su nombre en Vigo, en el barrio de Teis, cuya asociación de vecinos también colocó en 2008 un monolito donde asesinaron al matrimonio -fueron los propios vecinos los que descubrieron sus cadáveres en 1937-.

Portada del libro. Europa Press

El libro narra la muerte, pero también la vida de Ángela Iglesias, que evolucionó del catolicismo al protestantismo y asumió los principios comunistas, además de ser feminista, galleguista, republicana, sufragista y pacifista, tal y como recogió Europa Press.

La pareja murió a raíz de que un vecino les delató porque ansiaba para su hijo el trabajo del hombre: un pelotón de guardias civiles y falangistas entraron en la casa donde vivían con sus dos hijos y descubrieron a las tres personas que escondían (dos de ellos, dirigentes de la CNT), y les molestó especialmente que los tres pudieran huir.

El autor lo reconstruye gracias a las declaraciones escritas de quienes participaron en el asesinato conservadas en un archivo militar de Ferrol, además de testimonios orales recogidos por él directamente en los últimos años.

Paco Niebla Cátedra (Barcelona 1961), licenciado en Ciencias de la Información y máster en Políticas Públicas de Seguridad, ha trabajado en Efe (también cofundó su servicio de noticias en catalán), RNE, 'El País' y Ràdio Mollet; fue jefe de prensa del Departamento de Interior de la Generalitat (2007-11), y es autor de relatos y poemas.