Cecilia F. Santomé, ganadora del Premio de Novela Blanco-Amor otorgado en Ourense

Cecilia F. Santomé es la nueva ganadora del Premio de Novela Eduardo Blanco-Amor otorgado por la Fundación Blanco-Amor en colaboración con la Deputación de Ourense. La autora ha recibido el reconocimiento por su obra Camino de Límites, una historia que buscaba "hacer de la memoria materia narrativa, amasar nombres, espacios, ciertas sensaciones, algunos acontecimientos y añadirles levadura literaria hasta que crezcan en el comedero".

El jurado valoró el estilo moderno de la obra, que dialoga con la literatura actual, así como la creación de un universo narrativo de gran impronta poética y la gran coherencia de los personajes.

Durante el acto, el presidente provincial, Luis Menor, elogió la buena salud de este galardón, manifestada en el récord de participación este año, llegando a recibir un total de 75 propuestas. En esta línea, anunció que el apoyo de la institución provincial seguirá siendo firme a la Fundación Blanco-Amor, un ente «fundamental» en la preservación del legado de un ourensano que, dijo Menor, «está más vivo que nunca, con un patrimonio cultural clave para las nuevas generaciones».

Menor también destacó la alta y sólida calidad del premio, recordando que tres de los ganadores (Alfredo Conde, Marilar Aleixandre y Xesús Fraga) fueron posteriormente reconocidos con el Premio Nacional de Narrativa.

Por su parte, el director de la Fundación Eduardo Blanco-Amor, Luis González Tosar, se refirió a una obra de Eduardo Blanco Amor recientemente rescatada: el ensayo Castelao, escritor.

De esta manera, aprovechó para destacar este texto escrito en 1950 por Eduardo Blanco Amor, el mismo año de su fallecimiento. Publicada por la editorial Galaxia, González Tosar destacó el valor añadido y el carácter inédito de la obra, ya que contiene el discurso que Blanco Amor pronunció el 8 de enero de 1950 en el cementerio de la Chacarita, en Buenos Aires, para despedir los restos mortales de Castelao.

Quién es Cecilia F. Santomé

La última ganadora del premio Blanco-Amor es natural de Vilalba. Nacida en 1984, Cecilia F. Santomé es traductora, narradora y lingüista. Ha participado en proyectos de periodismo colaborativo como Toonari Post o 55 pages y ha codirigido la revista online Coolt.

En 2017 recibió el Premio Literario Nortear para jóvenes escritores de Galicia y el Norte de Portugal por su cuento 34, Rue Saint Jacques. En 2021 obtuvo el tercer premio del Concurso de Cuentos Manuel Murguía por As orfas daquel verán. También es autora de las novelas Quérote. Eu llaixímbo (Xerais, 2019), Unha rapaza de provincias (Xerais, 2021) y As despedidas (Xerais, 2024).