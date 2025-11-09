El Hematofesti cierra una nueva edición en Vigo con dosis de humor, literatura y creatividad

El Hematofesti cerró este sábado su segunda edición en Vigo después de cinco jornadas de humor, literatura infantil y creatividad. Entre el 4 y el 8 de noviembre, una veintena de espacios culturales de la ciudad olívica acogieron este evento homenaje a Miguel Ángel López, conocido como O Hematocrítico, y organizado por Ledicia Costas y Alberto Vázquez.

En su primera edición, celebrada el año pasado, participaron más de 5.000 personas y el festival fue reconocido en el informe anual del Observatorio da Cultura a nivel estatal.

Este año pasaron por aquí nombres como Ignatius Farray, que cerró el festival dirigiendo una residencia humorística en el Vitruvia Club y con una actuación con la banda Petróleo, y otros como el diseñador Javier Jaén, la cantante Luz Casal, la presentadora Teresa Rabal, la dibujante Bea Lema, el cómico Xosé Antonio Touriñán, la banda Grande Amore, la poeta Yolanda Castaño o la escritora Susana Isern.

También se grabó por primera vez fuera de Madrid el programa Hora Veintipico de la Cadena SER, conducido por Héctor de Miguel.

Entre las actividades de literatura infantil se ofrecieron más de 270 plazas gratuitas en 14 talleres, además de presentaciones de libros y un ciclo de cine de animación por las escuelas. Asimismo, hubo un Espazo Gaming de Nintendo. Pero lo más destacado fue la entrega del II Premio Lenda do Recreo a Teresa Rabal dentro de la jornada Queremos Literatura Infantil.

Sobre el certamen, Ledicia Costas, directora del festival, destacó las "relacións persoais que se establecen durante os días de convivencia no Hematofesti provocan que o festival funcione coma unha especie de fábrica ou catalizador de ideas" con invitados que aportan ideas para futuras ediciones, donde esperan "seguir medrando sen medo en intentar mesmo o que semella máis difícil".