Cartel promocional del ciclo "Friday Live Shows", en el Centro Comercial Gran Vía de Vigo.

El Gran Vía de Vigo apuesta por la comedia y la música con un ciclo gratuito en noviembre

Los "Friday Live Shows" se celebrarán todos los viernes y contarán, entre otros, con la presencia de Charlie Pee, guionista y colaboradora de La Resistencia, CaroLate y Ni Tan Bien

Llegan al Centro Comercial Gran Vía de Vigo los "Friday Live Shows", un ciclo de monólogos y de música en directo para terminar la semana de mejor humor. Un plan que será gratuito y que se celebrará, cada viernes, en la planta dos de esta superficie comercial.

La programación incluirá espectáculos de comedia y actuaciones musicales. Formarán parte de ella los cómicos Charlie Pee y Fran Pati, en los monólogos -los asientos, en este caso, se sortearán a través de la app Club de los Disfrutones-, y Adrián Timms y Adolfo FH & Cristian García, en los conciertos. Todos los shows comenzarán a las 20:00 horas y tendrán una duración aproximada de una hora.

Programación completa

Adrián Timms – Viernes, 7 de noviembre

El compositor británico-andaluz-gallego Adrián Timms inaugurará el ciclo con un espectáculo de pop alternativo en el que combinará voz, tecnología y emoción. Interpretará temas propios y versiones con un sonido envolvente que fusionará lo orgánico y lo electrónico.

Fran Pati – Viernes, 14 de noviembre

El humorista manchego Fran Pati presentará un monólogo divertido y nostálgico en el que reflexionará, con ironía y cercanía, sobre el contraste entre la vida en su pueblo natal, La Roda, y la gran ciudad.

Adolfo FH & Cristian García – Viernes, 21 de noviembre

Los músicos vigueses Adolfo FH & Cristian García, integrantes de la banda Stoned at Pompeii, ofrecerán un concierto acústico con temas propios y versiones de rock alternativo. Una actuación íntima que mostrará la esencia más cercana de la banda.

Charlie Pee – Viernes, 28 de noviembre
La cómica catalana Charlie Pee, guionista y colaboradora de La Resistencia, CaroLate y Ni Tan Bien, ofrecerá una hora de humor honesto y sin filtros. Además, la cómica asegura que todo lo que explica en sus monólogos "le ha pasado de verdad”.