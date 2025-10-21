Un nuevo ciclo dará a conocer en Vigo la realidad del pueblo palestino

Un nuevo ciclo cultural con conferencias, exposiciones, cine y actuaciones musicales dará a conocer en Vigo la realidad del pueblo palestino. "Gaza. Entre el horror y la esperanza" será la segunda parte de un programa que se inició con "Gaza, la catástrofe continúa" y que gozó de una gran acogida por parte del público.

Esta iniciativa, organizada por el Concello de Vigo y la ONG Hoy por Ti, busca consolidarse como una cita anual en la ciudad, así como promover la reflexión ciudadana desde una mirada humanista, plural y comprometida con la paz.

Este nuevo ciclo se desarrollará entre los días 28 de octubre y 1 de noviembre e incluirá conferencias, cine, exposiciones fotográficas y actuaciones musicales. Abel Caballero, alcalde de Vigo, destacó el interés del contenido para "recordar que está todo por hacer" y que detener el genocidio y la masacre "es solo un primer paso" y "hay que permanecer muy atentos a lo que está sucediendo".

La primera jornada, el 28 de octubre, se celebrará en el Auditorio de Afundación Abanca bajo el título "Gaza hoy: miradas desde la diplomacia y el periodismo" y contará con la participación de voces destacadas como Husni Abdel (Embajador de Palestina en España), Edith Rodríguez Cachera (Vicepresidenta de la Asociación Reporteros sin Fronteras), Jesús A. Núñez Villaverde (Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria IECAH), Leila Nachawati (escritora y experta en Oriente Medio) y Samir Ashour (activista palestino y expresidente de la Asociación Galego-Árabe Jenin).

Antonio Durán "Morris", presidente de la ONG Hoy por ti y Abel Caballero, alcalde de Vigo, participarán en la jornada inaugural.

Por otro lado, durante los días 29, 30 y 31 de octubre, el Auditorio Mar de Vigo acogerá el ciclo de cine "Palestina en pantalla", con documentales y películas que abordan la situación palestina desde una perspectiva humana y social. Entre los títulos programados figuran "A State of Rage", del director Marcel Mattelsiefen (Premio de televisión de la academia británica al mejor programa de actualidad). A continuación se celebrará un coloquio entre la periodista Magis Iglesias y la productora ejecutiva de la película Mayte Carrasco. También se proyectará "Mayor", de David Osit y "The Teacher", de Farah Nabulsi.

Paralelamente a todo lo anterior, se inaugurará la exposición fotográfica "Un pueblo en llamas", en la que se podrán ver obras de los fotoperiodistas Alex Zapico y Pilar Berna. Podrá visitarse

del 30 de octubre al 15 de noviembre en la calle Príncipe.

Como cierre del programa, el 1 de noviembre Porta do Sol se convertirá en escenario de "Música y palabras para Gaza", un evento artístico y solidario con actuaciones de músicos y poetas como As Darbukas Dacolá, Ari Magritte, Pablo Vila, Eladio Santos, Krunch, El Puto Coke y Kaixo, entre otros.