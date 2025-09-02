El centro de Vigo se tiñe de verde con una exposición sobre la riqueza de los Parques Nacionales

El presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, entre otras autoridades, en la inauguración de la exposición Parques Nacionales, en la calle del Príncipe de la ciudad olívica Europa Press

El verde y demás colores de la naturaleza inundarán el centro de Vigo en septiembre. El Organismo Autónomo Parques Nacionales y Afundación, con el apoyo de Tragsa, el Concello de Vigo y Lunwerg, han llevado a la calle Príncipe una exposición al aire libre sobre la riqueza de los Parques Nacionales de España.

La exposición, inaugurada este martes por el presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, podrá verse en la ciudad hasta el 30 de septiembre. Reúne 93 fotografías de gran formato realizadas en estos espacios naturales.

Todas ellas son ganadoras o finalistas del concurso nacional de fotografía FOTOPARQUES. Además, como informa Europa Press, el objetivo es poner en valor esos entornos y subrayar su importancia para el futuro de la biodiversidad.

Así, entre las fotografías pueden verse imágenes de espacios como el Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas, de los Picos de Europa, de Ordesa y Monte Perdido, de las Tablas de Daimiel, y de otros Parques Nacionales de España.

Esta exposición nos invita a contemplar la belleza de estos lugares a través de la mirada de los fotógrafos que capturaron las imágenes. Pone también de relieve la riqueza y diversidad de los Parques Nacionales.