Abierta la convocatoria para la XV Bienal de Pintura del Eixo Atlántico para artistas de Galicia y Norte de Portugal

La XV Bienal de Pintura do Eixo Atlántico ya está en marcha y ha abierto la convocatoria para recibir las obras de artistas de Galicia y el Norte de Portugal.

Está dirigida a artistas plásticos mayores de 16 años, nacidos o residentes en la Eurorregión Galicia – Norte de Portugal. En cuanto a la temática, no existen restricciones y se abre el abanico a la libertad creativa de los participantes, que podrán presentar una única obra original e inédita. También será de libre elección la técnica elegida.

El objetivo del certamen, consolidado como un impulso relevante para el arte en el campo de la pintura en la región, es presentar artistas cuyas obras formarán parte de una exposición itinerante que recorrerá diversas ciudades de ambas regiones durante casi un año.

El plazo para inscribirse está abierto hasta el 21 de julio de 2025 y podrá hacerse enlice con la presentación de una fotografía de la obra. Las obras seleccionadas serán exhibidas en la exposición itinerante que recorrerá diversas ciudades del Eixo Atlántico, dando a los artistas la oportunidad de mostrar su trabajo a un público diverso.

Los participantes optarán a los siguientes premios en metálico: 4.000 euros para el Primer Premio; 2.000 para el segundo; 1.500 euros para los artistas entre 16 y 25 años por el Premio Jóvenes Talentos Luso-Galaicos. Los interesados pueden consultar las bases completas y formalizar su inscripción aquí.

La XV Bienal de Pintura do Eixo Atlántico cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, del Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. y de la Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, I.P.