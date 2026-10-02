Imagen del accidente.

Imagen del accidente. Guardia Civil

Provincia de Pontevedra

Cortada la AP-9 en Pontevedra tras volcar y comenzar a arder un camión

El accidente se produjo a primera hora de este viernes en Alba; el conductor logró salir por su propio pie y los servicios de emergencia mantienen desvíos señalizados

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La AP-9 permanece cortada este viernes a su paso por Pontevedra después de que un camión volcase y comenzase a arder en el kilómetro 123, en la parroquia de Alba.

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Según ha informado el 112 Galicia, el aviso se recibió alrededor de las 7:20 horas, cuando un particular alertó de que el vehículo había volcado y se encontraba en llamas.

En un primer momento, el conductor permanecía en el interior de la cabina, aunque poco después consiguió salir por su propio pie. A la llegada de los servicios de emergencia, ya trataba de combatir las llamas.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Pontevedra y los servicios de mantenimiento de la autopista.

Los equipos continúan trabajando en la zona y la vía sigue cerrada, con desvíos debidamente señalizados para los conductores.

Según recoge Europa Press, la Guardia Civil ha confirmado que en un primer momento se procedió al corte de la vía en ambos sentidos y se habilitaron desvíos. Ya a las 08:05 horas los agentes reabrieron el carril derecho en sentido A Coruña, mientras permanece cortada totalmente la vía en sentido Tui.

En cuanto al estado del conductor, fuentes del Instituto Armado han señalado que resultó herido leve, con quemaduras de primer grado y contusiones.