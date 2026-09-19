Activada la alerta amarilla por calor en el interior de la provincia de Pontevedra

La Xunta de Galicia ha activado la alerta amarilla por episodios de calor en el interior de Pontevedra. Los termómetros rozarán los 30 grados este sábado en gran parte de los concellos de la provincia.

Según indica el gobierno gallego en una nota de prensa, las previsiones de MeteoGalicia indican que a partir de este sábado las altas presiones se localizarán en el norte de la península ibérica. Esta situación se alargará hasta el próximo miércoles, periodo durante el que el anticiclón impedirá que lleguen las influencias atlánticas y atraerán aire cálido desde el sur. Esto dejará cielo despejado, viento en calma y temperaturas elevadas en los próximos días.

Así, en el ámbito del plan autonómico de actuaciones frente a los posibles efectos de las altas temperaturas, para este sábado se activa el sistema de alerta por episodio de calor en el interior de Pontevedra. Para elaborar el mapa de riesgos para la salud provocados por las altas temperaturas, la Consellería de Sanidade tiene en cuenta los datos registrados por MeteoGalicia y por MeteoSalud.

Los concellos afectados por el aviso amarillo autonómico son los siguientes, todos localizados en el interior de la provincia de Pontevedra: Agolada, O Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda, Vila de Cruces.

Recomendaciones

Los principales grupos de riesgo ante los efectos del calor son: mayores de 65 años y menores de cuatro años, sobre todo las menores de un año; personas que padecen patologías; o quienes tomen determinados fármacos. También son grupos de riesgo los mayores que viven solos, las personas de riesgo que viven en viviendas mal acondicionadas, las personas con exceso de peso o peso excesivamente bajo, trabajadores, deportistas, o aquellas que pasan varias horas en exteriores, entre otras.

La Consellería de Sanidade recuerda los principales consejos y recomendaciones que debe seguir la población, como ingerir más líquidos; comer menos cantidad y más veces al día; mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas.

Igualmente, se aconseja permanecer en espacios ventilados o acondicionados y estar a la sombra; utilizar las habitaciones más frescas de la vivienda; ventilar el hogar en las horas de menos calor y durante el día mantenerlo fresco y con las persianas bajadas; evitar las actividades al aire libre en las horas de más calor y reducir la actividad física; y cuando se estacione el coche, no dejar en el interior a niños, ni a ancianos con las ventanas cerradas.