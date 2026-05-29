Desarticulada en Rías Baixas una trama de narcotráfico: 150 fármacos, cocaína y armas incautadas

Más de 150 fármacos diferentes fueron incautados en la fase de explotación de la operación 'Bordafi/Dado' Guardia Civil - Policía Nacional

Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional ha desarticulado una trama de narcotráfico en varios municipios de Pontevedra, en las Rías Baixas. Este miércoles se llevó a cabo la detención de nueve personas y la incautación de 150 fármacos —entre ellos, "una gran cantidad" de psicotrópicos—, más de cinco kilogramos de cocaína, más de 30.000 euros en metálico y varias armas.

La operación 'Bordafi/Dado' se inició en febrero de 2025 y llegó a su fase de explotación este 27 de mayo, cuando el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (Edoa) de la Guardia Civil de Pontevedra y la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) llevaron a cabo las detenciones. Como informa Europa Press, se llevaron a cabo siete entradas y registros esta semana: cuatro en Sanxenxo, dos en Poio y uno en Vilaboa.

De las nueve personas detenidas, cuatro ya han sido puestas en libertad en dependencias oficiales y cinco, junto con las diligencias, serán puestas a disposición del Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza nº 2 de Cambados. Entre ellas, siete son hombres y dos mujeres, vecinos de Poio, Vilaboa y Sanxenxo, con edades comprendidas entre los 27 y 60 años de edad. Varias tenían antecedentes porhechos similares, por pertenencia a grupo criminal y delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas y medicamentos.

Investigación iniciada en 2025

La investigación comenzó en febrero de 2025. Entonces, los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un individuo residente en la localidad de Sanxenxo que, en connivencia con otras personas, se estaría dedicando a la distribución de cantidades importantes de sustancia estupefacientes, según el relato oficial.

Tras el avance de la investigación, se pudo detectar e identificar la presencia de dos células organizadas y muy activas, pertenecientes a un único grupo criminal, dedicadas a la venta y distribución de cocaína, hachís, tabaco y "una cantidad ingente" de fármacos diferentes, en las localidades de Sanxenxo y Vilaboa.

Objetos incautados

Como resultado de las entradas y registros realizados, además de los objetos intervenidos, han sido intervenidos 5,1 kg de cocaína, cuatro cajas de medicamentos —que contenían los más de 150 fármacos—, 549 cajetillas de tabaco de contrabando, 117,15 gramos de hachís y más de 30.000 euros en metálico.

Entre las armas, había seis escopetas —entre ellas, dos de aire comprimido—, una carabina, 16 cartuchos de calibre 7'62 mm, una vaina del calibre 7,62 mm, 5 balas de calibre 44. Por último, también han incautado 15 terminales de telefonía móvil, dos tablets, un ordenador y diversos útiles para la manipulación y adulteración de las sustancias estupefacientes.