Adjudican por 20,3 millones de euros la renovación del tramo ferroviario Redondela-Bifurcación Arcade (Pontevedra)

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha adjudicado por 20,3 millones de euros la renovación del tramo ferroviario Redondela-Bifurcación Arcade, en la línea convencional Redondela-Santiago de Compostela, a su paso por la provincia de Pontevedra.

Según informa Europa Press, el objetivo es modernizar y aumentar la capacidad de la red ferroviaria, posibilitando el incremento de los tráficos, tanto de pasajeros como de mercancías, al tiempo que se mejora la calidad del servicio.

La actuación incluye la mejora de infraestructura y vía en el tramo, que tiene una longitud de 7,8 kilómetros, de los que 2,7 kilómetros se encuentran electrificados. Las tareas incluyen la renovación del material de vía (carriles, traviesas, balasto y desvíos), la consolidación y el refuerzo de desmontes y la adecuación de los 16 puentes, además de obras de drenaje.

Asimismo, se ampliará el gálibo de los cinco túneles del trayecto para permitir servicios de autopista ferroviaria y la futura electrificación del tramo a 25 kV para su conexión con el Eje Atlántico. También se suprimirá el único paso a nivel existente, ubicado en el municipio de Redondela, en concreto en el paraje de Cesantes y de uso peatonal. Se instalará, en su lugar, un paso bajo la vía de 2,5 metros de ancho y 3 metros de altura.

Línea del Miño

Paralelamente, Adif avanza en la modernización de la línea Ourense-Vigo Guixar, conocida como Línea del Miño, que conecta en Redondela con el tramo objeto de esta renovación.

Con una inversión global de 265 millones de euros, que incluye la conexión Guillarei-frontera portuguesa, la Línea del Miño se adecuará al Corredor Atlántico, reforzará la conexión con Portugal y aumentará su capacidad para tráficos de viajeros y mercancías.

Así, en esta línea, Adif ya ejecuta la modernización del tramo comprendido entre Vigo-Guixar, Redondela y Guillarei, de 36,5 kilómetros de longitud, con casi una decena de actuaciones simultáneas desde el pasado 7 de abril, aprovechando el mes de suspensión de circulación de este tramo para avanzar en su modernización y minimizar la afectación al servicio de transporte.