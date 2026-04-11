Una persona espera a que le abran la puerta.

Una persona espera a que le abran la puerta. Ring

Provincia de Pontevedra

Se hacía pasar por empleado de una compañía de luz mientras su compañera robaba, en Pontevedra

La pareja de ladrones se enfrenta a sendas penas de cárcel por robos o intentos en ocho viviendas, un instituto, un vehículo y un chiringuito de un área recreativa de diferentes localidades del sur de la provincia

También te podría interesar: Un hombre agrede a dos mujeres, a un perro y a un policía, y amenaza a viandantes en Vigo

Publicada

Un hombre y una mujer se enfrentarán, de no conseguirse un acuerdo previo, a cuatro años de cárcel cada uno por perpetrar robos o intentos en diferentes localidades de la provincia de Pontevedra. Así, los acusados actuaron en el interior de ocho viviendas, en un instituto, en un vehículo y en el chiringuito de un área recreativa.

Retención de una mujer en calle Príncipe por, presuntamente, robar en una tienda

Según el escrito de acusación pública, los hechos ocurrieron durante el año 2018. Así, mientras que el hombre entretenía a los propietarios de las viviendas, la mujer aprovechaba para colarse en el centro y hacerse con dinero, joyas, dispositivos electrónicos y otros objetos. En otros casos, el acusado se hacía pasar por empleado de la compañía de la luz para distraer a los dueños.

De esta manera, los procesados actuaron en viviendas de Ponteareas, Mondariz y A Caniza. También violentaron los accesos en otras casas en Ourense, Ponteareas y As Neves, y forzaron la entrada para robar en el IES Val do Tea de Ponteareas, en un chiringuito de un área recreativa de As Neves, y en un vehículo estacionado en el acceso al Castillo de Vilasobroso, en Mondariz.

Además de las pertinentes penas de prisión, según Europa Press, la Fiscalía reclama para los acusados que indemnicen a los perjudicados y/o a sus compañías aseguradoras en cantidades que suman más de 5.300 euros.