Se hacía pasar por empleado de una compañía de luz mientras su compañera robaba, en Pontevedra

Un hombre y una mujer se enfrentarán, de no conseguirse un acuerdo previo, a cuatro años de cárcel cada uno por perpetrar robos o intentos en diferentes localidades de la provincia de Pontevedra. Así, los acusados actuaron en el interior de ocho viviendas, en un instituto, en un vehículo y en el chiringuito de un área recreativa.

Según el escrito de acusación pública, los hechos ocurrieron durante el año 2018. Así, mientras que el hombre entretenía a los propietarios de las viviendas, la mujer aprovechaba para colarse en el centro y hacerse con dinero, joyas, dispositivos electrónicos y otros objetos. En otros casos, el acusado se hacía pasar por empleado de la compañía de la luz para distraer a los dueños.

De esta manera, los procesados actuaron en viviendas de Ponteareas, Mondariz y A Caniza. También violentaron los accesos en otras casas en Ourense, Ponteareas y As Neves, y forzaron la entrada para robar en el IES Val do Tea de Ponteareas, en un chiringuito de un área recreativa de As Neves, y en un vehículo estacionado en el acceso al Castillo de Vilasobroso, en Mondariz.

Además de las pertinentes penas de prisión, según Europa Press, la Fiscalía reclama para los acusados que indemnicen a los perjudicados y/o a sus compañías aseguradoras en cantidades que suman más de 5.300 euros.