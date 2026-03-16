La Diputación de Pontevedra repartirá casi 37 millones del II Plan Extra entre 57 concellos

La Diputación de Pontevedra destinará cerca de 37 millones de euros del II Plan Extra a 57 concellos de la provincia con el objetivo de impulsar obras estratégicas, reforzar la financiación local y avanzar en la modernización del territorio.

La institución provincial ha señalado en un comunicado que las cuantías serán aprobadas en el pleno ordinario del mes de marzo, previsto para el viernes 27, y ha vinculado este paso a la "estabilidad política" de la provincia. Las ayudas oscilarán entre los 220.000 euros como cantidad mínima y los 1,1 millones de euros como máxima.

Según ha detallado la Diputación, estos fondos permitirán complementar proyectos muy diversos en los municipios beneficiarios, desde la recuperación de espacios naturales y la mejora paisajística de zonas públicas hasta humanizaciones, urbanizaciones, actuaciones de regeneración urbana y movilidad rural.

También se financiarán construcciones y mejoras de áreas recreativas, espacios deportivos y sendas peatonales, además de iniciativas vinculadas a la eficiencia energética, la accesibilidad, la creación de edificios multifuncionales y la rehabilitación de infraestructuras públicas.

Cambados y Vilagarcía, fuera

La institución provincial ha subrayado que recibirán estas ayudas todos los concellos de menos de 50.000 habitantes que las solicitaron, salvo Vilagarcía y Cambados, que quedan fuera por "incumplimientos de las bases".

En el caso de Vilagarcía, la Diputación sostiene que el proyecto presentado para la humanización de la Aduana de Carril era "incompleto e inejecutable", al tratarse de un documento básico y no de ejecución, y que la documentación aportada posteriormente no subsanó las deficiencias detectadas.

En cuanto a Cambados, explica que la solicitud para acondicionar el entorno del Pombal como zona de juego al aire libre no alcanzaba el presupuesto mínimo exigido, ya que la actuación prevista ascendía a 429.989,15 euros, por debajo de los 450.000 requeridos.

"Carecemos de comunicación oficial"

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, ha asegurado que carecen "de comunicación oficial" y que le "sorprende mucho" la exclusión de su localidad del II Plan Extra, que ha conocido "a través de los medios".

El regidor ha señalado que esperará a que le comuniquen oficialmente los argumentos que fundamentan esta decisión y "será entonces cuando, a mayores de otras medidas que se consideren oportunas, los servicios jurídicos y técnicos evaluarán la medida y estudiarán las posibilidades de recurrirla" por el "grave perjuicio" que supone.

Varela ha subrayado que, pese a todo, los vecinos de Carril tengan por seguro que la obra será ejecutada por el Concello, "con o sin la ayuda de la Diputación".