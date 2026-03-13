Pontevedra, la provincia de España con más senderos azules: 44 distintivos

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha remarcado que Pontevedra es la provincia con más senderos azules de España, ya que cuenta con un total de 44 distintivos.

Así lo ha indicado este viernes durante el izado de bandera del sendero azul de la ruta litoral Areas-Punta Festiñanzo, en el ayuntamiento de Sanxenxo.

Estos reconocimientos, según ha remarcado la conselleira ante Europa Press, tienen "gran relevancia" para atraer visitantes a Galicia y promover un turismo de naturaleza y el uso público y sostenible de los espacios naturales. En este sentido, Vázquez ha puesto en valor que Galicia vuelve a ser, un año más, la comunidad con más senderos azules al contar con 72 distintivos.

"Tenemos el 37,1% de las 194 rutas galardonadas en todo el país. Somos, con diferencia, la comunidad española con mayor número de senderos azules", ha esgrimido la conselleira.

En este contexto, ha destacado el compromiso de los ayuntamientos para poner a disposición de los vecinos y de los visitantes estas rutas para disfrutar de la naturaleza, hacer actividades deportivas y de ocio al aire libre, contribuir a interpretar ambientalmente el entorno y concienciar de la importancia de su conservación.

El ayuntamiento de Sanxenxo es uno de los que cuenta con más senderos azules de España, con nueve rutas que cuentan este año con este distintivo, uno más que en 2025.