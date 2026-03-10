El Gobierno destina 12 millones a reparar carreteras en la provincia de Pontevedra tras los daños de los temporales Facebook Concello de Cuntis

El Gobierno de España destinará 12 millones de euros a la reparación de las carreteras del Estado en la provincia de Pontevedra dentro del Plan Especial de Reparación y Conservación activado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tras los daños provocados por los temporales de los últimos meses.

Así lo anunció el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, durante la visita a las obras de emergencia que se están ejecutando en la N-640 a su paso por Cuntis, acompañado por el alcalde, Manuel Campos, y por el jefe de la unidad provincial de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia, José Manuel Piris.

Blanco explicó que esta inversión extraordinaria permitirá actuar en más de 40 tramos de las carreteras de la provincia, corrigiendo los daños provocados por los temporales y reforzando la seguridad vial. En este sentido, subrayó que el Plan Especial supone una respuesta inmediata del Gobierno para garantizar que la red estatal continúe ofreciendo condiciones adecuadas de circulación.

Durante la visita, Pedro Blanco explicó que la actuación de emergencia que se está ejecutando en la N-640 a su paso por Cuntis, en un tramo por el que circulan más de 7.300 vehículos al día, cuenta con una inversión de casi 650.000 euros. Esta intervención forma parte de las obras de reparación de los daños provocados por los temporales y permitirá mejorar el estado de esta vía que conecta distintos municipios del interior de la provincia.

El delegado destacó que esta actuación supone también un paso importante para mejorar el estado de la N-640, ya que se complementa con otras intervenciones previstas en esta carretera en los municipios de Lalín, Silleda, Agolada, A Estrada y Caldas de Reis, dentro del Plan Especial.

Además, recordó que estas obras de emergencia son independientes del proyecto de asfaltado integral de la N-640 a su paso por el municipio de Cuntis, valorado en más de 12 millones de euros, en el que el Ministerio de Transportes está trabajando actualmente y que el Gobierno confía en poder licitar cuanto antes para iniciar las obras este mismo año. En este contexto, Pedro Blanco agradeció el trabajo y el compromiso del alcalde de Cuntis, Manuel Campos, por su empeño en impulsar la mejora de las infraestructuras del municipio.

Plan Especial de Reparación de Carreteras del Estado

El Plan Especial de Reparación de Carreteras del Estado en Galicia está dotado con 167 millones de euros en 2026, de los que 38 millones corresponden a inversiones extraordinarias para reparar los daños provocados por los temporales.

Este plan permitirá actuar en cerca de 2.000 puntos de la red estatal en Galicia, realizar trabajos de asfaltado en 262 kilómetros de carreteras, intervenir sobre 1,2 millones de metros cuadrados de superficie y extender más de 260.000 toneladas de asfalto. Las obras movilizarán a unos 200 operarios, 75 máquinas y 60 camiones.

Pedro Blanco recordó que esta inversión supone el mayor esfuerzo anual en conservación viaria de la historia reciente de Galicia y destacó que el compromiso del Gobierno con la mejora de las carreteras se traduce en 737 millones de euros destinados desde 2018 a la seguridad y modernización de la red estatal en la comunidad.