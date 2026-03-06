La Diputación de Pontevedra reivindica la igualdad como una meta colectiva en su acto institucional por el 8M Diputación de Pontevedra

La Diputación de Pontevedra adelantó a este viernes la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con un acto institucional celebrado en el vestíbulo del Pazo provincial, donde se defendió que avanzar hacia la igualdad es una tarea colectiva que exige el compromiso de toda la sociedad.

La jornada reunió a representantes institucionales y a distintos colectivos en un acto marcado por la reflexión y la reivindicación, en el que la directora deportiva del Traviesas Hockey Club, Marina Pérez, fue la encargada de leer el manifiesto, acompañada por la música de un grupo del Conservatorio Superior de Vigo.

Pérez, única mujer que dirige a nivel nacional un club masculino de hockey, subrayó que las decisiones que se toman hoy marcarán el futuro de las nuevas generaciones y apeló especialmente a niñas y adolescentes, a las que situó como protagonistas del mañana, sin olvidar a las mujeres que ya están abriendo camino.

Durante su intervención, Pérez advirtió también del papel que juegan las redes sociales en la construcción de referentes juveniles y alertó del auge de discursos que idealizan modelos de mujer sumisos o presentan la igualdad como una amenaza, por lo que reclamó consenso social y pedagogía para evitar retrocesos.

El acto fue clausurado por el presidente provincial, Luis López, que retomó el lema de este año, "Nuestra meta, la igualdad", para defender que ese objetivo no puede entenderse como una carrera individual, sino como un avance conjunto hacia una sociedad sin discriminación y con oportunidades para todos.

López destacó que la Diputación destina alrededor de seis millones de euros a políticas de igualdad y a la lucha contra la violencia machista, puso en valor el papel de las mujeres dentro de la propia institución y cerró el acto con un llamamiento a la unidad y la proyección del nuevo anuncio institucional elaborado con motivo del 8 de marzo.