El Gobierno destinará 320.000 euros para reparar cuatro playas de Pontevedra dañadas por los temporales

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha aprobado obras de emergencia por un valor total de 320.000 euros para intervenir en cuatro arenales de la provincia de Pontevedra afectados por los últimos temporales.

Así lo ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, que ha añadido que las actuaciones se ejecutarán conforme a las propuestas del Servicio Provincial de Costas y se centrarán en Playa América (Nigrán), las playas de Major y Areas (Sanxenxo) y la de Agrelo (Bueu).

En todos los casos se realizarán trabajos de movimiento de arena para ayudar a recuperar el perfil de la playa y acelerar su regeneración natural antes de la llegada del próximo verano, adaptando cada intervención a las particularidades de cada arenal.

El procedimiento para la adjudicación de estos trabajos se iniciará de inmediato por parte de Costas, con el objetivo de que las obras comiencen cuanto antes.

Además, Losada ha subrayado que estas actuaciones se enmarcan en el proceso ya en marcha para la declaración de Galicia como Zona Especialmente Afectada por una Emergencia de Protección Civil (ZAGPEC), por la que los ayuntamientos de la provincia —incluidos muchos del litoral— están presentando sus estimaciones para poder optar a las ayudas que el Consejo de Ministros convocará en los próximos meses a propuesta del Ministerio de Política Territorial.