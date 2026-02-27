La Diputación de Pontevedra destinará 2,7 millones de euros para las carreteras provinciales

La Diputación de Pontevedra ha celebrado este viernes su junta de gobierno en la que ha acordado destinar 2,7 millones de euros para las carreteras provinciales de su competencia en los municipios de Campo Lameiro, Moraña y Silleda.

En Campo Lameiro se han adjudicado por 554.000 euros las obras que permitirán reponer el firme, adecuar los márgenes, mejorar el drenaje y ejecutar cunetas y reductores de la velocidad en la EP-8301, la EP-8302, la EP-8303 y la EP-8304.

En el caso de Silleda se ha aprobado el proyecto de reposición del firme en la EP-6503 Silleda-Siador-Refoxos (780.000 euros) y se ha dado luz verde al expediente de contratación de las obras de ensanche y mejora de la seguridad vial en la carretera de Mané a Rebón, en Moraña (EP-0503), con un presupuesto de cerca de 1,4 millones de euros.

Según ha informado a Europa Press el presidente provincial, Luis López, también se ha aprobado una nueva aportación para el Ayuntamiento de Portas con la que la institución provincial pasa a financiar íntegramente el proyecto de ensanche y acondicionamiento de la carretera de Portas a Romai (EP-8101).

Se trata de una ayuda en el marco del Plan +Provincia 2026-2027, por lo que los 277.000 euros que le correspondían al Ayuntamiento en el marco del convenio de colaboración (el 20% del presupuesto) serán asumidos con fondos provinciales. De este modo, la Diputación asume los 1,4 millones de euros en los que está valorado el proyecto.

"Una semana más, contamos con más y más recursos para mejorar nuestra red de carreteras provinciales y para avanzar en la seguridad de unas infraestructuras imprescindibles y que deben estar en las mejores condiciones", ha señalado Luis López.La junta de gobierno provincial también ha aprobado nuevas aportaciones por valor de 1,8 millones de euros en el marco de la línea 3 del Plan +Provincia 2026-2027 con las que se impulsará la creación de 133 puestos de trabajo en los ayuntamientos de Crecente, A Estrada, Marín, Ponte Caldelas, O Porriño, Portas, Redondela, Silleda, Vilagarcía y Vilanova de Arousa.

Además se han aprobado las bases de las ayudas para la puesta en marcha de actividades culturales por parte de entidades sin fines de lucro y aumentan su crédito hasta los 350.000 euros, "una subida de 50.000 euros y del 17% respecto al año pasado, cuando beneficiaron a más de 200 colectivos".

Asimismo, tal y como adelantó esta semana el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, el gobierno provincial aprobó la adenda al convenio de la Diputación con este ayuntamiento por la que la administración provincial pasará a financiar íntegramente la mejora de la iluminación pública de la zona norte del casco urbano de la ciudad, con una aportación de 2,3 millones de euros.

El presidente ha recordado que "inicialmente estaba previsto que la Diputación aportara 1,6 millones de euros y el Ayuntamiento los 700.000 euros restantes, y aprobamos la adenda al convenio en la que figura el ajuste".

Por último, el gobierno provincial ha dado luz verde este viernes a la adjudicación, por 363.000 euros, del servicio que ofrecerá a los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes una solución tecnológica de padrón municipal de habitantes. Ya son 31 los ayuntamientos adheridos a este servicio, por lo que se les ayudará durante un período de cinco años.