La Diputación de Pontevedra eleva a 204.000 euros las ayudas para impulsar las artes escénicas en gallego

La Diputación de Pontevedra acaba de publicar las bases de la tercera edición del circuito +Escénicas, que continuará impulsando las artes escénicas en gallego en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Esta nueva edición del circuito provincial contará con un 36% más de presupuesto que en su primera convocatoria, pasando de los 150.000 euros de 2024-2025 a los 204.000 euros.

En concreto, los ayuntamientos beneficiarios recibirán hasta 4.000 euros -frente a los 3.800 de la segunda edición- para sufragar los espectáculos en régimen de cofinanciación: desde el 90% para los municipios de menos de 5.000 habitantes, el 80% para los de entre 5.000 y 10.000 habitantes y hasta el 70% para los de más de 10.000 habitantes. Podrán seleccionar hasta cinco espectáculos y, en caso de solicitar entre cuatro y cinco, uno de ellos deberá ser obligatoriamente de danza.

Actualmente, las compañías de artes escénicas interesadas en formar parte de +Escénicas están a tiempo de inscribirse o modificar sus propuestas, que se incluirán en el catálogo disponible en la web de la Diputación de Pontevedra, hasta el 28 de febrero. Una vez cerrado el catálogo, los ayuntamientos podrán presentar sus solicitudes entre el 16 y el 31 de marzo, y los espectáculos deberán celebrarse entre el 1 de abril de 2026 y el 31 de marzo de 2027.