Así ha afectado el temporal a las vías provinciales de Pontevedra y Ourense

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, visita la zona de un desprendimiento en una carretera de Gondomar. DIPUTACIÓN PONTEVEDRA

El tren de borrascas ha dejado un rastro de incidencias y afecciones a las vías de propiedad provincial en Pontevedra y Ourense, según han detallado este miércoles ambas Diputaciones.

En Pontevedra, el Servizo de Infraestructuras de la institución provincial ha dado respuesta a 266 incidencias en su demarcación, de las cuales un total de 98 estuvieron motivadas por la caída de árboles sobre las carreteras.

También ha habido otras situaciones relacionadas con la presencia de animales, bolsas de agua, manchas en el asfalto, interferencias con compañías suministradoras de servicios, accidentes o desprendimientos, que también supusieron la intervención de los responsables de mantenimiento de carreteras de la Diputación.

Durante una visita a Gondomar, el presidente provincial, Luis López, ha destacado la "ágil e inmediata" actuación de los servicios provinciales. Precisamente, en este municipio invertirá 85.000 euros de manera urgente para arreglar un desprendimiento en la EP-2403 entre Mosende y Morgadáns.

Ourense

Por su parte, la Diputación de Ourense ha advertido de que cuatro cuencas fluviales afectan a las vías de la red provincial. Según ha detallado, la cuenca del Avia afecta a la carretera OU-0305 Ribadavia-A Arnoia (OU-402), con inundaciones entre los Pk 0+500 al 0+800. Esta vía ha estado cerrada entre las 00:00 y las 7:30 horas.

La cuenca del Limia influye en las carreteras OU-1104 Vila de Rei-Vilar de Barrio, con inundaciones en Escornabois; OU-1114 Vilar de Santos (OU-320)-Ponte Liñares (OU-301), en su totalidad; OU-1115 Santa Baia (OU-1114) - Barracel, en la travesía de Rairiz y OU-1107 Xinzo (OU-320) - Cualedro, en Rebordechá.

Por su parte, la cuenca del río Tamega registra afecciones en las vías OU-1010 Oimbra-Rabal (N-532) e inundaciones en Rabal y OU-1011 Verín (N-532)- Oímbra, entre los PK 2+000 al 3+190.

Por último, la cuenca del Miño, desde la presa de Velle hasta A Peroxa, que estuvo en nivel rojo el pasado día 9, afectó directamente a la carretera OU-0504 A Casilla-Barra de Miño, en sus tres primeros kilómetros, por coincidir paralelamente el trazado de la vía con el río Miño.

Desde el Gobierno provincial han advertido que, dada la saturación en los terrenos de agua, esta semana y las próximas podrían registrarse derrumbes de taludes y muros, así como la formación de baches en el firme.

Ahora mismo, las carreteras provinciales más afectadas por los efectos del agua son: la OU-0527 Sobreira (N-525) - San Martiño (OU-201), OU-0209 Celanova (OU-531) - Quintela de Leirado (OU-0210), OU-0357 Corcores - Rubillón, OU-0415 Brues (N-541) - Portela da Cruz (PO-235), OU-0514 Vial principal del Polígono de San Cibrao (OU-105), OU-0604 Vilariño Frío (OU-536) - Parada do Sil (OU-0508), OU-0703 Trives (OU-536) - Chandrexa, OU-0704 Ramal a Cabeza de Manzaneda (OU-0703), OU-1117 Xinzo (N-525) - Vilar de Barrio (OU-1102).