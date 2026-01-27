La provincia de Pontevedra sufre los efectos de Joseph: anegamientos, cierre de instalaciones y árboles caídos

Lo peor de la borrasca Joseph ya ha pasado, pero múltiples municipios de la provincia de Pontevedra continúan notando los efectos del temporal. Inundaciones, desprendimientos y diversos daños, así como cierres preventivos han sido la tónica habitual estos dos últimos días en el sur de Galicia.

Uno de los concellos peor parados ha sido el de Gondomar, que recupera la normalidad tras una tarde y una noche del lunes muy complicadas tras el desbordamiento del río Miñor y a las intensas lluvias y viento.

El Ayuntamiento llegó a activar el Plan de Actuación por Riesgo de Inundaciones y a adoptar medidas como acordonar zonas inundables. El agua anegó parte del casco urbano, llegando al mercado y a varios comercios, que pudieron salvarse sin daños personales ni materiales.

En las últimas horas, también se ha registrado la caída de un árbol en la PO-344 y un desprendimiento de tierras en la PO-340, donde se mantuvo la circulación cortada durante varias horas.

Accidentes de tráfico.

El tráfico también se ha visto afectado por los efectos del temporal, especialmente en el municipio de Portas. Allí, un vehículo quedó parcialmente sumergido junto al río Chaín y el conductor necesitó ser rescatado por los servicios de emergencia.

A primera hora de la tarde, una fuerte granizada ha provocado la salida de vía de un camión y de varios vehículos en la autopista AP-9, a la altura de Portas. La vía no se ha cortado, pero piden a los conductores extremar las precauciones.

Inundaciones en el Concello de Pontevedra

El Ayuntamiento de Pontevedra también ha registrado inundaciones en distintos puntos del municipio, entre ellos: la Rúa do Santo, el río Gándara a la altura del cierre del Camino de Santiago, el bajo de una vivienda en A Bouza (Mourente), la avenida Avelino Montero, las calles Ramón Otero Pedrayo y Padre Fernando Olmedo y otro bajo de una vivienda en Praceres.



Además, el gobierno local ha informado de intervenciones por alcantarillas desplazadas u obstruidas, así como del desplazamiento de contenedores en San Amaro, así como de desprendimientos de tierra en Campañó, Fontáns y Freixeiro. También se cayeron árboles en zonas como Carramal, en la parte del río Gafos, la avenida de Vigo y el polígono Joaquín Costa.

El Concello de Pontevedra, por otro lado, ha confirmado la reapertura de las instalaciones deportivas municipales, a no ser que se encuentren en zonas inundables. Debido a ello, se suspendió la actividad prevista en los campos de fútbol del Complejo Deportivo Municipal Manolo Barreiro, el campo de fútbol de Ponte Sampaio y también a los pabellones Multiusos y de los colegios Xunqueira 1 y Xunqueira 2.

Vigo

Por su parte, el Concello de Vigo continúa la "atención permanente" ante los efectos de la borrasca en la ciudad. Durante este lunes, los servicios municipales registraron hasta 90 incidencias en el municipio.

"Daños en edificaciones, bajantes de agua, alumbrado público, alumbrado navideño, daños en contenedores que se desplazaron, árboles caídos, cables descolgados y vallas de obras movidas por el viento", ha enumerado el alcalde Abel Caballero.

Sanxenxo

En Sanxenxo, el temporal de viento y lluvia también ha tenido efectos y ha producido desprendimientos en el talud del último tramo del Paseo de Silgar, afectando a un tramo de la acera.

Por motivos de seguridad, según informa Europa Press, el Ayuntamiento ha informado de que la Policía Local ha habilitado un carril para peatones con vallas de seguridad para ese tramo.

Valga

A pesar de no estar incluido en la alerta roja emitida por la Agencia Española de Meteorología (AEMET), el Concello de Valga también ha notificado múltiples incidencias por causa de Joseph, especialmente en el entorno de las cuencas fluviales de los ríos Valga y Rubio.

La Policía Local y la Protección Civil realizaron intervenciones por caídas de árboles, anegamientos e incidentes en viviendas. Por ejemplo, varias carreteras se vieron afectadas por el temporal: la EP-8505, entre Ferreirós y Vilar.

Los anegamientos hicieron necesario cerrar los enlaces Baño-Carballiño y Senín-Cerneira, y los pasos inferiores a la vía del ferrocarril en O Forno y A Devesa. También se cortó un puente sobre el río Louro en O Forno y se señalizó un tramo de la PO-548 a la altura del punto kilométrico 2,4 a causa de bolsas de agua.