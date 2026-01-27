La provincia de Pontevedra recupera la normalidad tras la alerta roja: esta es la previsión para hoy

Lo peor de la borrasca Joseph ya ha pasado. Esta madrugada, a las 03:00 horas, se desactivó la alerta roja decretada por la Xunta desde ayer, lunes, a las 08:00 horas por fuertes lluvias en el interior de la provincia de Pontevedra, tras un día de incidencias y en el que se cancelaron las clases en 16 municipios de esta zona, se suspendieron trenes, se cerraron parques y se canceló el tráfico por mar en la ría de Vigo.

Según la previsión de Meteogalicia, en Vigo la lluvia desaparecerá desde las 02:00 hasta las 13:00 horas, dejando una mañana tranquila en lo meteorológico, aunque por la tarde se alternarán los chubascos con los cielos nublados.

En toda la costa de la provincia, se mantendrá la alerta naranja desde las 09:00 horas en las Rías Baixas por oleaje, con olas de más de 5 metros, y por viento en el mar, con rachas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. Una alerta naranja que, en principio, estará activa también durante todo el miércoles.

En el interior de Pontevedra, la zona más afectada por el paso de Joseph, se desactivan las alertas por lluvia, pero a partir de las 12:00 horas está prevista una alerta amarilla por nieve y que se extenderá hasta el final del día.

Se retoma la normalidad

Tras una jornada de lluvia y viento, la provincia recupera la normalidad después de la alerta roja decretada para ayer, lunes, desde las 08:00 horas, la primera "en más de 20 años" de este tipo que se activaba en Galicia, tal y como destacó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y que supuso la cancelación de las clases en 16 municipios y la activación del sistema Es-Alert ante el elevado riesgo de inundaciones y otras incidencias asociadas a precipitaciones intensas.

En cambio, la pasada tarde la Xunta anunció que con la desactivación de la alerta roja, hoy se retoman las clases y el transporte escolar, en base a los avisos meteorológicos emitidos por la AEMET y por MeteoGalicia.

Desde el Gobierno gallego han recordado que la suspensión de la actividad lectiva "constituye una medida de carácter excepcional" cuya adopción se rige por los protocolos establecidos en el marco del Plan de actuación ante situaciones meteorológicas adversas en el ámbito educativo, y que se acuerda "de manera coordinada" a través de la Comisión de Alertas Escolares.

Además, ante la petición de concellos como Cuntis y Vilaboa, que sufrieron el desborde de ríos, la Administración autonómica no consideró necesaria la activación del nivel 2 de emergencia, ya que "no se aprecian en la actualidad circunstancias" que justifiquen dar este paso, aunque los medios autonómicos están "en alerta operativa", preparados para "la movilización inmediata" si lo requieren las circunstancias.

Trenes

Las malas condiciones meteorológicas obligaron también ayer a suspender desde la mañana la conexión ferroviaria entre Ourense y Santiago y el servicio entre Ourense-Vigo Guixar. También en la ría de Vigo se vio afectado el transporte por mar, que se canceló, tras operar cada media hora desde las 07:00 hasta las 10:00 horas entre Cangas y la ciudad olívica y desde las 10:30 horas entre el puerto vigués y Moaña.

En el caso de los trenes, este martes se activará un servicio por carretera en el trayecto Ourense-Vigo (red convencional) y se establecerán servicios en el Eje Atlántico de ancho convencional con "origen o destino alternativo" Vigo Urzaiz-A Coruña. Además, Renfe ha informado de que mantiene habilitados cambios y anulaciones gratuitos para todos los trenes comerciales y de servicio público afectados con origen y destino Galicia y ha subrayado que las incidencias serán informadas vía SMS/Mail a los datos asociados a la reserva

Vigo y Pontevedra

La borrasca Joseph también tuvo su influencia en tierra en Vigo y Pontevedra. En la ciudad olívica, Abel Caballero decretó el cierre de los parques de la ciudad, Samil , O Castro, Castrelos y A Riouxa, además de reunir al Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) para supervisar las crecidas de los ríos Eifonso y Lagares tras las intensas lluvias registradas.

Por su parte, en Pontevedra se puso en marcha el protocolo de seguridad, que implicó el cierre preventivo de accesos fluviales, sendas peatonales y varias vías de tráfico situadas en zonas potencialmente inundables, tanto por la previsión para la Boa Vila como por la alerta roja activada en ayuntamientos próximos, como Campo Lameiro o Cerdedo-Cotobade.

Durante el lunes, permanecieron cerradas la calle Otero Pedrayo, Conde Bugallal, la zona de la Avenida de Vigo en dirección a Tomeza y la carretera interior que conecta con Salcedo por la margen del río. Además, se cortó el paso en Monte Porreiro, en el entorno del Centro de salud y de la calle Reino Unido y quedaron clausuradas todas las sendas peatonales situadas al lado del río Lérez, así como las que discurren junto a los ríos Gafos y Rons.

En el sur de la provincia, Gondomar declaró la emergencia municipal después de que se desbordase el río Miñor en la tarde de ayer. El alcalde, Francisco Ferreira, anunció que durante la tarde y esta pasada noche se tomarían las medidas necesarias para no poner en riesgo a los vecinos del municipio.

Incidencias

El temporal dejó en Galicia hasta las 19:00 horas un total de 388 incidencias, con la provincia de Pontevedra como la más afectada, con 174. Entre los concellos con más intervenciones en la provincia se situan Vigo (31), Pontevedra (14) y A Estrada (9).

La mayoría de las intervenciones tuvieron que ver con la caída de árboles y ramas en las carreteras (82), inundaciones en carreteras (35), inundaciones en viviendas (8), prevención de riesgo (46), bolsas de agua (12) e incidentes relacionados con tierra y piedras en las carreteras (21) y cables tirados (15), entre otras.

Además, un hombre tuvo que ser rescatado del inteiror de su vehículo tras ser sorprendido por el agua cuando atravesaba un camino, en Briallos, cerca del albergue, en Portas (Pontevedra).

Según el 112 Galicia, que fue informado del suceso por los efectivos de Protección Civil de Cuntis a las 20:20 horas, el hombre se encontraba en buen estado.