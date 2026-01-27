Un conductor queda atrapado en su vehículo por el temporal en Portas (Pontevedra) y es rescatado

El temporal provocó que un conductor quedara atrapado en su vehículo, parcialmente sumergido, en una carretera secundaria próxima al río Chaín, en el municipio de Portas (Pontevedra), y tuvo que ser rescatado por la Guardia Civil en coordinación con Protección Civil.

La intervención se inició el pasado lunes tras recibirse un aviso de emergencia que alertaba de un turismo inmovilizado en una zona de difícil acceso.

Una patrulla de la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia) que se encontraba en las inmediaciones acudió de inmediato al punto señalado, movilizándose también efectivos de Protección Civil y otra patrulla del Puesto de Caldas de Reis.

Según informa Europa Press,a la llegada al lugar los agentes comprobaron que el vehículo permanecía encajado en un lateral de la vía y parcialmente sumergido, en un entorno condicionado por la presencia de fuertes corrientes de agua, lo que impedía que el conductor pudiera abandonar el turismo por sus propios medios.

Ante el riesgo existente, se procedió a asegurar a la persona atrapada y a estabilizar el vehículo antes de iniciar las maniobras de extracción.

El rescate requirió el empleo de un segundo vehículo y una eslinga para efectuar el remolque, mientras los intervinientes realizaban maniobras de empuje para liberar el turismo del talud en el que había quedado atrapado.

Conductor nervioso y con síntomas de hipotermia

Una vez incorporado a la calzada, se constató que el tramo se encontraba desbordado, por lo que el vehículo fue retirado de la zona de peligro y trasladado a un punto seguro.

Según ha informado la Guardia Civil a Europa Press, el conductor se encontraba consciente, aunque nervioso y con síntomas leves de hipotermia, no siendo necesaria asistencia sanitaria.