Pontevedra cierra sendas, accesos fluviales y viales inundables por el temporal

La concejala de Protección y Seguridad Ciudadana, Eva Vilaverde, informó de las actuaciones adoptadas por el gobierno municipal, motivadas tanto por la situación meteorológica adversa prevista en Pontevedra como por la alerta roja activada en ayuntamientos próximos, como Campo Lameiro o Cerdedo-Cotobade.

Según explicó Vilaverde, el incremento considerable de las precipitaciones esperadas durante todo el día llevó al Ayuntamiento a restringir el acceso a áreas sensibles para prevenir riesgos a la población. Las restricciones afectan tanto al tránsito peatonal como al tráfico rodado.

Cierre de calles

En lo que respecta a la circulación de vehículos, tal y como recoge Europa Press, permanecen cerradas la calle Otero Pedrayo, Conde Bugallal, la zona de la Avenida de Vigo en dirección a Tomeza y la carretera interior que conecta con Salcedo por la margen del río.

Por otro lado, se cortó el paso en Monte Porreiro, en el entorno del Centro de salud y de la calle Reino Unido, y se recomienda extremar la precaución en la zona de Eduardo Pondal con la calle de la Estación, en la conocida como Ponte Bolera.

Además de todas las medidas anteriores, han quedado clausuradas todas las sendas peatonales situadas al lado del río Lérez, así como las que discurren junto a los ríos Gafos y Rons.