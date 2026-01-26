La ONCE sigue repartiendo suerte en Pontevedra y deja un pellizco de 3.000 euros en A Guarda

La ONCE sigue llevando la ilusión a toda la provincia de Pontevedra agraciando a los compradores de los cupones con pequeños pellizcos económicos. A Guarda fue una de las últimas localidades premiadas, concretamente, con 3.000 euros.

Se trató del sorteo del pasado 23 de enero y fue María José Lomba Núñez, una de las 21.000 vendedoras de la organización, quien se encargó de repartir la suerte desde su puesto ubicado en la calle José María Sesto de A Guarda.

Más concretamente, "Mi día" de la ONCE consiste en un juego diario en el que hay que elegir una fecha de entre las 36.525 comprendidas en un periodo de 100 años. Además, cada combinación lleva asignado automáticamente un Número de la Suerte comprendido entre el 1 y el 11. El importe por combinación es de 1 euro.