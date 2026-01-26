Estas son las 16 localidades de la provincia de Pontevedra en las que hoy no habrá clase por la alerta

Nevada en la Autovía A6, a su paso por el Concello de As Nogais, a 23 de enero de 2026, en Lugo, Galicia (España). Carlos Castro - Europa Press

La alerta por lluvias afectará este lunes a toda Galicia, aunque el aviso más grave se ha decretado en el interior de Pontevedra, en alerta roja desde hoy a las 08:00 horas. Por este motivo, la Comisión Escolar de Alertas ha acordado suspender las clases en centros educativos y escuelas infantiles.

Un total de 16 municipios, los que conforman esta zona, recibieron en la tarde del domingo un mensaje de "ES-Alert" ante el riesgo de inundaciones e incidencias asociadas a las lluvias intensas previstas. En él se pedía a los ciudadanos evitar desplazamientos innecesarios, y alejarse de ríos, torrentes y zonas inundables.

La Xunta también ha comunicado que en el noroeste, sur y Miño de Ourense, que estarán en alerta naranja, quedará suspendida la actividad en el exterior de los centros educativos y aquella deportiva federada y del programa Xogade.

Asimismo, tampoco habrá actividad deportiva en el mar en todo el litoral gallego por aviso naranja de temporal costero, que se extiende con respecto al activado este domingo. Para el resto del territorio, la Agencia Estatal de Metereología (Aemet) prevé nivel amarillo por lluvias, por lo que no hay medidas acordadas.

120 milímetros

En el interior de Pontevedra, que estará en alerta roja desde las 08:00 del lunes hasta las 03:00 horas del martes, la precipitación acumulada en 12 horas llegará a los 120 milímetros (mm) y los acumulados en 24 horas podrán superar los 150 litros, tal y como recogió Europa Press.

Allí, los municipios afectados por la suspensión de clases y receptores del "ES-Alert" son un total de 16: Agolada, A Cañiza, Covelo, Dozón, Forcarei, Lalín, Moraña, Silleda, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, A Estrada, Fornelos de Montes, A Lama, Rodeiro y Vila de Cruces.

En el caso de las zonas de Ourense afectadas, donde el aviso también durará hasta las 03:00 horas del día siguiente, la precipitación acumulada en 12 horas alcanzará los 80 mm. Los acumulados se alcanzarán con mayor probabilidad en zonas limítrofes con Pontevedra. El resto del territorio gallego llegará, por lo general, a los 40 mm en 12 horas.

Al respecto del litoral, hasta las 06:00 horas, se extienden las alertas activadas durante el domingo con olas de hasta 8 metros. Después, la situación irá variando, con olas de entre 4 y 6 metros y viento de hasta fuerza 8.