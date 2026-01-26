En directo | Última hora de la alerta roja por lluvias en el interior de Pontevedra, la primera en Galicia en 20 años

Galicia vive hoy una jornada marcada por las alertas meteorológicas tras vivir ayer, domingo, una jornada de tregua. Hoy la protagonista es la lluvia, que afectará a toda la Comunidad, pero especialmente al interior de la provincia de Pontevedra, donde desde las 08:00 horas de hoy está decretada una alerta roja por fuertes precipitaciones. Se trata de la primera alerta roja por lluvias "en más de 20 años".

De hecho, ante esta situación, hoy se han suspendido las clases en 16 municipios del interior de Pontevedra. Además, esta borrasca Joseph también ha suspendido la conexión ferroviaria entre Ourense y Santiago y el servicio Ourense-Vigo Guixar.