En directo | Última hora de la alerta roja por lluvias en el interior de Pontevedra, la primera en Galicia en 20 años
La borrasca Joseph ha suspendido la conexión ferroviaria entre Ourense y Santiago y el servicio Ourense-Vigo Guixar. Las clases están suspendidas hoy en 16 municipios del interior de Pontevedra, todas ellas recibieron ayer el aviso de ES-Alert
Más información: Estas son las 16 localidades de la provincia de Pontevedra en las que hoy no habrá clase por la alerta
Galicia vive hoy una jornada marcada por las alertas meteorológicas tras vivir ayer, domingo, una jornada de tregua. Hoy la protagonista es la lluvia, que afectará a toda la Comunidad, pero especialmente al interior de la provincia de Pontevedra, donde desde las 08:00 horas de hoy está decretada una alerta roja por fuertes precipitaciones. Se trata de la primera alerta roja por lluvias "en más de 20 años".
De hecho, ante esta situación, hoy se han suspendido las clases en 16 municipios del interior de Pontevedra. Además, esta borrasca Joseph también ha suspendido la conexión ferroviaria entre Ourense y Santiago y el servicio Ourense-Vigo Guixar.
Mañana regresan las clases y la Xunta no contempla activar el nivel 2 de emergencia
Galicia retomará progresivamente la normalidad este martes tras el paso de la borrasca Joseph, que provocó que se activase la alerta roja en el interior de la provincia de Pontevedra.
La Xunta ha anunciado que mañana se retomarán las clases en los 16 municipios del interior de la provincia de Pontevedra tras estar suspendidas este lunes y ha valorado que "no se aprecian en la actualidad circunstancias" que justifiquen la activación del nivel 2 de emergencia, como han solicitado los concellos de Cuntis y Vilaboa.
Situación "crítica": Cuntis (Pontevedra) pide activar el nivel 2 de emergencia tras desbordamientos
El desbordamiento del Regueiro de Calvos, un afluente del río Gallo, en Cuntis (Pontevedra) ha encendido las alarmas en Cuntis (Pontevedra). Según su alcalde, Manuel Campos, varios vecinos han empezado a retirar enseres de los bajos de sus viviendas, por lo que ha pedido la activación del nivel 2 de emergencias.
"Desbordados" en Vilaboa (Pontevedra): piden a la Xunta el nivel 2 y la suspensión de las clases
El alcalde, César Poza, ha destacado una mañana "llena de incidencias", el desbordamiento de varios ríos y cortes de vías por la borrasca Joseph
Vigo cierra parques y reúne el Cecopal ante la crecida de los ríos Eifonso y Lagares
Los efectos de la borrasca Joseph se empiezan a notar en Vigo. El Concello ha cerrado parques y ha reunido al Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) para supervisar las crecidas de los ríos Eifonso y Lagares tras las intensas lluvias registradas este lunes.
Adif limita la velocidad en los trenes de alta velocidad entre Ourense y Santiago
Los trenes de alta velocidad entre Ourense y Santiago continúan circulando este lunes pese a los efectos de la borrasca Joseph, a diferencia de los regionales, que están suspendidos.
Más de 150 l/m2 de lluvia y olas de 5 metros: la borrasca Joseph llega a Galicia con avisos rojos de la Aemet
La llegada de la borrasca de alto impacto Joseph impide guardar los paraguas, ya que se avecina una nueva semana de lluvias
Francisco Infante, meteorólogo de la Aemet, sobre la alerta roja en Pontevedra: "Son acumulaciones muy importantes"
Desde la Aemet recuerdan que la última vez que el servicio meteorológico activó este nivel de aviso fue en diciembre de 2017 en el interior de Pontevedra, el suroeste de A Coruña y el noroeste de Ourense
El delegado del Gobierno pide "mucha precaución" y evitar desplazamientos por el temporal
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, pide "mucha precaución" y evitar desplazamientos "en la medida de lo posible" ante el temporal de lluvia y viento que azota a la comunidad.
En rueda de prensa, a preguntas de los periodistas, el delegado del Gobierno ha apuntado que existe una alerta roja por lluvias en la provincia de Pontevedra y ha asegurado estar "en contacto permanente" con Protección Civil y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
"Se prevé que las incidencias pueden ser importantes", ha constatado Blanco. De momento, hay suspendidos varios servicios de transporte, tanto ferroviario como en la ría.
Situación límite en Cuntis (Pontevedra): Desborda el río y los vecinos empiezan a retirar enseres
Situación límite en el Concello de Cuntis, en la provincia de Pontevedra, a causa del temporal. El desbordamiento de un afluente del río Gallo -el Regueiro de Calvos- ha encendido todas las alertas y los vecinos han comenzado a retirar enseres de sus viviendas.
Suspendido el transporte de ría en Vigo por el mal tiempo
Rueda pide "muchísima prudencia" ante la primera alerta roja por lluvias "en más de 20 años"
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reclamado "muchísima prudencia" ante la previsión de fuertes lluvias en zonas del interior de Galicia, concretamente del interior de la provincia de Pontevedra, donde se ha decretado alerta roja.
El titular del Ejecutivo gallego se desplazó en las últimas horas a la sede de la Axencia Galega de Emerxencias para conocer el dispositivo organizado ante la previsión de condiciones meteorológicas "muy complicadas" y ha recordado que "es la primera vez en más de 20 años que se produce una alerta roja por lluvias".
Suspendido el servicio de tren entre Ourense y Santiago, y entre la ciudad de As Burgas y Vigo
Estas son las 16 localidades de la provincia de Pontevedra en las que hoy no habrá clase por la alerta
Activado el mensaje Es-Alert por alerta roja de fuertes lluvias en el interior de Pontevedra