Localizan en Marín (Pontevedra) a un colombiano buscado por la Interpol por Tráfico de Drogas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en las últimas horas en Marín a un ciudadano de origen colombiano sobre el que pesaba una requisitoria judicial internacional por Tráfico de Drogas. La misma había sido decretada por un juzgado de México y establecida a través de la Interpol.

Según fuentes policiales, tras recibirse en dependencias de la Comisaría de Marín una notificación a través de los organismos de cooperación internacional establecidos para estos supuestos, el grupo operativo local de la comisaría de Marín inició las gestiones para su localización y detención.

Se trataba de un varón colombiano de 42 años de edad y sin antecedentes policiales en España. Su detención fue requerida por las autoridades judiciales mexicanas por una condena firme por tráfico de drogas.

Los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones del domicilio actual del fugitivo que culminó con su arresto. Una vez en la comisaría de Marín, se tramitaron las correspondientes actuaciones documentales.

El individuo fue trasladado a la Audiencia Nacional, a la espera de que se realicen todos los trámites necesarios para su extradición a México con el objetivo de que cumpla con la pena de prisión a la que ha sido sometido en aquel país.