Decretan un nuevo nivel de alerta naranja por temporal costero en la provincia de Pontevedra

Enero de 2026 ya tiene el calificativo de "lluvioso". Las precipitaciones han sido incesantes prácticamente desde el final de las 12 campanadas. Para el ecuador de este mes, además, se ha decretado por parte de la Xunta de Galicia una alerta naranja por temporal costero en el litoral, principalmente, en A Coruña y en las Rías Baixas.

Según ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa y ha recogido Europa Press, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) espera mar combinado del noroeste con olas de hasta seis metros.

Debido a lo anterior y a la necesidad de garantizar la seguridad de los bienes y las personas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, ha informado de la situación a través del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia a los ayuntamientos de las provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros.

Debido a la alerta naranja, la Secretaría Xeral para o Deporte de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes también ha anunciado la suspensión de la actividad deportiva en el mar, tanto federada como del programa Xogade, en los municipios afectados, según las previsiones, y que se pueden consultar en la web Deporte Galego.

La Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, esto es, diques, rompientes y paseos marítimos. También que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.

Mejoría

Con todo, parece que a primera hora de la tarde la situación se suavizará, al menos, en Vigo y atendiendo a la previsión de Meteogalicia, que ha pronosticado el registro de chubascos débiles en el segundo tramo del día. También se prevé una apertura de claros en el segundo tramo del día.