Nace una nueva agrupación de Protección Civil en Pontevedra: "Ribeira del Miño"
Ha sido impulsada por los Concellos de Arbo, As Neves y Crecente para garantizar la protección de las personas, sus bienes y el entorno ante situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades públicas
Nace una nueva agrupación de voluntarios de Protección Civil en la provincia de Pontevedra. Se trata de Ribeira del Miño, impulsada por los Concellos de Arbo, As Neves, y Crecente, que buscan, con esta iniciativa, garantizar la protección de las personas, sus bienes y el entorno ante situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades públicas. Todo lo anterior mediante la coordinación preventiva y operativa de los voluntarios.
El alcalde de Arbo, Horacio Gil, destacó que esta agrupación es una apuesta por la seguridad de la comunidad: "Protección civil es fundamental para salvaguardar vidas, bienes y nuestro entorno ante desastres naturales o provocados por el ser humano. Su importancia radica en reducir el impacto de las emergencias, fomentar una cultura de autoprotección y coordinar los esfuerzos necesarios para la recuperación".
La inscripción para formar parte de la agrupación está abierta desde el 8 de enero y no tiene fecha de cierre, permitiendo que cualquier persona interesada pueda unirse en cualquier momento. Los requisitos son tener más de 18 años y contar con ganas de ayudar a los demás.
Las personas interesadas pueden recoger la ficha de inscripción en las oficinas municipales de Arbo, As Neves y Crecente, y deberán entregarla junto con una fotocopia del DNI y los méritos que deseen aportar.