Nace una nueva agrupación de Protección Civil en Pontevedra: "Ribeira del Miño"

Nace una nueva agrupación de voluntarios de Protección Civil en la provincia de Pontevedra. Se trata de Ribeira del Miño, impulsada por los Concellos de Arbo, As Neves, y Crecente, que buscan, con esta iniciativa, garantizar la protección de las personas, sus bienes y el entorno ante situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades públicas. Todo lo anterior mediante la coordinación preventiva y operativa de los voluntarios.

El alcalde de Arbo, Horacio Gil, destacó que esta agrupación es una apuesta por la seguridad de la comunidad: "Protección civil es fundamental para salvaguardar vidas, bienes y nuestro entorno ante desastres naturales o provocados por el ser humano. Su importancia radica en reducir el impacto de las emergencias, fomentar una cultura de autoprotección y coordinar los esfuerzos necesarios para la recuperación".

La inscripción para formar parte de la agrupación está abierta desde el 8 de enero y no tiene fecha de cierre, permitiendo que cualquier persona interesada pueda unirse en cualquier momento. Los requisitos son tener más de 18 años y contar con ganas de ayudar a los demás.

Las personas interesadas pueden recoger la ficha de inscripción en las oficinas municipales de Arbo, As Neves y Crecente, y deberán entregarla junto con una fotocopia del DNI y los méritos que deseen aportar.