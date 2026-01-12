Alerta naranja en Pontevedra: La Xunta suspende la actividad deportiva en el mar

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fenómeno meteorológico adverso estará activo desde primeras horas de la mañana del lunes. Así, se espera viento del sur o suroeste de fuerza ocho y mar combinado del suroeste con olas de cinco metros.

Por todo lo anterior, se anunció la suspensión de la actividad deportiva en el mar, tanto federada como del programa Xogade, en los municipios afectados. La Xunta recordó, además, la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa y de extremar las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar.

En la provincia también se ha decretado aviso amarillo por viento y lluvia.

El tiempo en Vigo

La jornada de este lunes ha arrancado en Vigo bajo una amenaza de lluvia que parece que se concretará en las próximas horas. Las precipitaciones serán de carácter débil, aunque generalizadas para todo el día. Las temperaturas, por contra, oscilarán en este arranque de semana entre los 13 y los 15 grados.

Mañana martes la situación será similar. Habrá lluvias en forma de chubascos. Las mínimas retrocederán hasta los 10 grados y las máximas ascenderán hasta los 16.

El miércoles, por contra, parece que la situación será de cierta estabilidad con cielos en los que habrá una alternancia de nubes y claros y temperaturas que serán más frías: Se moverán entre los 8 y los 13 grados.