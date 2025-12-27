La Diputación de Pontevedra lanza un mensaje de unión para la Navidad y el año 2026

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, acompañado por los vicepresidentes Rafa Domínguez y Luisa Sánchez, ha felicitado la Navidad a toda la provincia a través de un vídeo institucional difundido en redes sociales, en el que los tres dirigentes comparten sus reflexiones sobre estas fechas y trasladan sus mejores deseos para el año 2026.

Durante el mensaje, los responsables provinciales ponen el acento en la necesidad de reforzar la convivencia y el entendimiento, haciendo un llamamiento a "aparcar las diferencias" y a seguir construyendo puentes que unan a toda la provincia, tanto desde el ámbito institucional como desde la sociedad en su conjunto.

El vídeo, grabado en un tono cercano y distendido, recoge el compromiso del Gobierno provincial de continuar trabajando desde el diálogo y la cooperación, con el objetivo de afrontar los retos del nuevo año desde la unidad y la colaboración.