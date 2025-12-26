Luz verde de la Xunta a un parque eólico en Serra da Fracha, en Ponte Caldelas y Pontevedra

El parque eólico Serra da Fracha, en los concellos de Ponte Caldelas y Pontevedra y promovido por Eólica Santa Teresa, ha recibido la autorización administrativa previa y la de construcción de las instalaciones por parte de la Xunta de Galicia.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este viernes la resolución por parte de la Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático.

En línea con lo indicado en la resolución publicada el pasado martes por el DOG, relativa al parque eólico Coto Muíño de Greenalia en Vimianzo y Zas, el texto hace referencia a diferentes sentencias del Tribunal Supremo.

Además, en la resolución también se apunta que, según un informe de la Agencia Internacional de las Energías Renovables, publicado en junio de 2023, "el mundo necesita triplicar la capacidad mundial de energía renovable hasta algo más de 11.000GW en 2030 para mantener la posibilidad de limitar el calentamiento global a 1,5 °C".

El parque que recibe autorizaciones prevé una potencia instalada de 8,4 MW y autorizada/evacuable de la misma potencia, 8,4 MW. La producción neta prevista es de 27.824 MWh/año y el presupuesto de ejecución material (sin IVA), 7.218.502,54 euros.