La Deputación de Pontevedra aprueba el mayor presupuesto de su historia para 2026

La Deputación de Pontevedra ha aprobado de forma definitiva en el pleno ordinario celebrado este viernes el presupuesto provincial para 2026. Alcanza los 238,6 millones de euros y se trata de la cifra más alta de la historia de la institución.

En concreto, las nuevas cuentas suponen un incremento del 13,6% con respecto al ejercicio anterior, lo que se traduce en 29 millones de euros más. Presupuesto que ha salido adelante con los votos favorables del Partido Popular, mientras que PSOE y BNG votaron en contra.

El presidente de la Diputación, Luis López, ha puesto en valor la situación política del organismo provincial y ha subrayado que estos presupuestos "por tercer año consecutivo, gracias a la estabilidad política que hay en la Diputación, van a entrar en vigor el día 1 de enero de 2026".

Máis provincia

Otro de los puntos destacados del pleno, según informa Europa Press, ha sido la aprobación de las bases reguladoras del Plan Máis Provincia 2026, que ha contado con el respaldo del PP y del BNG. El programa estará dotado con 50 millones de euros y permitirá financiar obras y servicios de competencia municipal en los 59 ayuntamientos de la provincia con menos de 50.000 habitantes.

La sesión también ha servido para aprobar por unanimidad la adhesión de la Diputación a la Red Europea de Regiones por el Turismo Sostenible y Competitivo (NECSTour) y a la Spain Convention Bureau, "reforzando así el compromiso provincial con el turismo de calidad".

En materia de infraestructuras, el pleno ha dado luz verde a varios proyectos relevantes, entre ellos la mejora de la movilidad peatonal en la carretera EP-2203, entre Baiona y Lourenzá, y la construcción del vial de Mollavao, una nueva carretera que conectará la Avenida de Marín con la calle Rosalía de Castro, en Pontevedra.

Tres mociones

El apartado político ha estado marcado por el debate de tres mociones. Ha salido adelante una propuesta del Partido Popular, apoyada por el BNG, para instar al Gobierno de España a paralizar la subida de los peajes de la AP-9 en 2026 y avanzar hacia su "inmediata liberación".

Por su parte, el PSOE, con el apoyo del BNG y gracias a la abstención del PP, ha logrado aprobar una moción para reclamar a la Xunta de Galicia mejoras en la gestión del transporte metropolitano en el sur de la provincia, atendiendo las quejas de los usuarios.

Sin embargo, la segunda iniciativa socialista, centrada en exigir a la Xunta garantías para los derechos del alumnado con diversidad funcional y los recursos de atención a la diversidad en la educación pública, ha sido rechazada por el voto en contra del PP.