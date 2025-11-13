Ambulancia del 061 Galicia.

Ambulancia del 061 Galicia. 061 GALICIA

Provincia de Pontevedra

Rescatan a un hombre que se había quedado atrapado tras volcar su coche en Salvaterra (Pontevedra)

El accidente se produjo en torno a las 07:30 horas de la mañana en la carretera PO-403 a su paso por el lugar de Fornelos, en Salvaterra

Más información: Herido un trabajador en As Neves (Pontevedra) tras caerle una pared encima

Publicada

Los servicios de emergencias tuvieron que rescatar esta mañana a un hombre de 39 años de edad y que responde a las iniciales I.M.C., que se había quedado atrapado tras volcar su coche en el municipio pontevedrés de Salvaterra de Miño. 

Imagen de archivo de un joven varón esposado.

El accidente se produjo en torno a las 07:30 horas de la mañana en la carretera PO-403 a su paso por el lugar de Fornelos, en Salvaterra. Un particular alertó a Emergencias e informó de que el coche había volcado y que una persona estaba en el interior, con dificultades para salir.

El 112 movilizó a los bomberos de O Porriño y al GES de Ponteareas, además de alertar a la Guardia Civil de Tráfico y a Urxencias Sanitarias-061. Los equipos de rescate pudieron liberar al hombre herido, tal y como recogió Europa Press, que fue atendido por los profesionales sanitarios.

Hasta el punto se trasladó una ambulancia de soporte vital básico, medicalizada con un equipo médico de Atención Primaria, y trasladó al hombre al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.