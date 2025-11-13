Rescatan a un hombre que se había quedado atrapado tras volcar su coche en Salvaterra (Pontevedra)

Los servicios de emergencias tuvieron que rescatar esta mañana a un hombre de 39 años de edad y que responde a las iniciales I.M.C., que se había quedado atrapado tras volcar su coche en el municipio pontevedrés de Salvaterra de Miño.

El accidente se produjo en torno a las 07:30 horas de la mañana en la carretera PO-403 a su paso por el lugar de Fornelos, en Salvaterra. Un particular alertó a Emergencias e informó de que el coche había volcado y que una persona estaba en el interior, con dificultades para salir.

El 112 movilizó a los bomberos de O Porriño y al GES de Ponteareas, además de alertar a la Guardia Civil de Tráfico y a Urxencias Sanitarias-061. Los equipos de rescate pudieron liberar al hombre herido, tal y como recogió Europa Press, que fue atendido por los profesionales sanitarios.

Hasta el punto se trasladó una ambulancia de soporte vital básico, medicalizada con un equipo médico de Atención Primaria, y trasladó al hombre al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.