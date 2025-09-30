El reparto de fondos a Vigo y Pontevedra centra el pleno extraordinario de la Diputación

El reparto de fondos provinciales a los municipios de Vigo y Pontevedra ha centrado el debate del pleno extraordinario celebrado este martes en la Diputación de Pontevedra. La oposición considera que se está discriminando a los dos concellos más poblados de la provincia.

La sesión se ha iniciado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del genocidio en Gaza, perpetrado por Israel y el gobierno de Netanyahu. Además, el encuentro ha estado marcado por la toma de posesión de dos nuevos diputados del Partido Popular: Paula Bouzós, concejala de Gondomar, y Pablo Castillo, alcalde de Covelo.

Como indica Europa Press, ambos sustituyen a Nava Castro y Sandra Bastos, quienes renunciaron a sus actas dentro del proceso de renovación interna previsto por el PP para la segunda mitad del mandato. Castro era responsable del área de Turismo, y Bastos, de Igualdad y Bienestar Social.

Vigo y Pontevedra, en el centro del debate

El punto más relevante ha sido la aprobación del quinto expediente de modificación de créditos del presente ejercicio, con un importe superior a los 43 millones de euros. El documento ha sido aprobado con los votos del PP, mientras que PSOE y BNG votaron en contra.

Los dos partidos de la oposición han denunciado un reparto desigual de los fondos que, a su juicio, perjudica a Vigo y Pontevedra en beneficio de otros municipios con menor población.

El portavoz del BNG, César Mosquera, ha acusado al Gobierno provincial de "bochornoso" y ha asegurado que "pasará a la historia como el que peor trató al Concello de Pontevedra". En la misma línea, la socialista Ana Laura Iglesias ha acusado al PP de minusvalorar a las dos principales ciudades de la provincia.

Desde el grupo popular, el portavoz Jorge Cubela ha defendido el expediente y ha acusado a la oposición de "construir un enemigo exterior" y actuar como "regímenes que necesitan justificar sus mentiras".

¿Qué se ha aprobado?

El expediente incluye, entre otras partidas, la amortización total del préstamo de 19,5 millones de euros solicitado en 2021 para el programa REACPON, así como la financiación del Plan Extraordinario Provincia 2025 y el III Plan de Infraestructuras Deportivas, cuyas bases fueron aprobadas por unanimidad.

En el ámbito de infraestructuras, el pleno dio luz verde al proyecto constructivo del nuevo vial de conexión entre la avenida de Marín y la rúa Rosalía de Castro, conocido como vial de Mollavao. La infraestructura, de 97 metros de longitud, será ejecutada por el Concello de Pontevedra y tiene como objetivo mejorar la fluidez del tráfico en la zona sur de la ciudad.

En el apartado de mociones, el PP ha sacado adelante en solitario una propuesta para instar al Gobierno central a impulsar el aeropuerto de Peinador y exigir a AENA que rectifique la subida de tasas. El BNG ha propuesto una enmienda reclamando un plan de dinamización de la Xunta y la reactivación del comité de rutas.

Mientras, el PSOE acusó al PP de "oportunismo" y de promover una "política aeroportuaria de depredadores del aire", alertando del riesgo de convertir Peinador en un aeropuerto de mercancías en beneficio de Santiago.

El PP se opone a las mociones de la oposición

El grupo popular ha rechazado dos mociones socialistas: una para reclamar a la Xunta la asunción de la financiación y gestión de los Grupos de Emergencias Supramunicipales (GES), y otra para mejorar el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF).

Por último, el BNG ha defendido sin éxito una moción para recuperar las ayudas a la rehabilitación del patrimonio marítimo y fluvial, el gobierno provincial anunció que la convocatoria de subvenciones ya está siendo tramitada.